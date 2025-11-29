Die Aufholjagd von Trainer Miroslav Klose und dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga hat ein abruptes Ende gefunden.

Nach drei Siegen nacheinander verlor der 1. FC Nürnberg das Samstagabendspiel beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0). Aufgrund großer Rauchschwaden infolge des Abbrennens von Pyrotechnik in beiden Fankurven war die Partie in der zweiten Halbzeit dabei für über zwölf Minuten unterbrochen.

Mateusz Zukowski (73./90.+5) und Maximilian Breunig (90.+10) trafen für den Tabellenletzten, der mit dem dritten Saisonsieg nach Punkten vorübergehend zu Dynamo Dresden aufschloss.

Nach Gelb-Rot gegen Rafael Lubach (76.) spielte Kloses Nürnberg in der Schlussphase in Unterzahl, die erste Pleite nach sechs Spielen war nicht mehr zu verhindern. Nach 14 Partien haben die Nürnberger neun Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.