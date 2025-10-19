Anzeige
BUNDESLIGA UND 2. LIGA KOSTENLOS AUF JOYN

2. Bundesliga - Hattrick von Ebnoutalib: SV Elversberg zurück an der Spitze

  • Aktualisiert: 19.10.2025
  • 15:45 Uhr
  • SID

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Bundesliga in der Erfolgsspur und hat am Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert.

Die Saarländer fertigten die SpVgg Greuther Fürth am neunten Spieltag mit 6:0 (1:0) ab und kletterten durch den vierten Sieg nacheinander wieder auf Platz eins, nachdem Schalke 04 am Freitag mit dem 3:0 bei Hannover 96 die SVE vorübergehend von der Spitzenposition verdrängt hatte.

Bambase Conte (27.), Younes Ebnoutalib mit einem Hattrick (48., 56., 80.), Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den hochverdienten Sieg der Elversberger, die seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen sind. Fürth hingegen bleibt nach der fünften Saisonniederlage im grauen Tabellenmittelfeld.

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

Anzeige

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase an der Kaiserlinde kamen die Hausherren immer besser in die Partie und verzeichneten erste Torannäherungen. Nach knapp einer halben Stunde war es Conte, der nach einem Doppelpass mit Lasse Günther mit einem Schuss aus vollem Lauf die Führung besorgte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der vermeintlich zweite Treffer der Elversberger wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Nach Wiederanpfiff dann gab es keine Zweifel mehr am 2:0: Ebnoutalib erhöhte mit einem sehenswerten Volleyschuss. Und sorgte nur wenige Minuten später endgültig für klare Verhältnisse, als er einen Patzer des Fürthers Lukas Reich ausnutzte. Elversberg ließ nun nichts mehr anbrennen, in der Schlussphase machte Ebnoutalib seinen Hattrick per Abstauber perfekt.

Anzeige

Dämpfer für den Club im Duell mit Kiel

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben ierneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 1:1 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel verpasste der Club in der Schlussphase einen verdienten zweiten Sieg nacheinander.

Nach dem Führungstreffer durch den starken Mohamed Ali Zoma (28.) gelang Carl Johansson (86.) der Ausgleich. Die Nürnberger liegen damit nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nach Fiedler-Entlassung: Magdeburg punktet in Darmstadt

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Fiedler gepunktet. Beim 0:0 bei Darmstadt 98 erkämpften sich die von Interimscoach Petrik Sander betreuten Magdeburger am Sonntag mit etwas Glück und viel Einsatz einen Zähler.

Mit insgesamt nur vier Punkten aus neun Spielen ist der FCM allerdings weiter das Liga-Schlusslicht. Darmstadt bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Sergio López (82.) in Unterzahl.

Auch interessant: Schalke 04: Loris Karius spendiert Mannschaft nach Sieg in Hannover Fast-Foot-Mahlzeit

Weitere Inhalte
Stets gefährlich: Nürnbergs Torschütze Mohamed Alì Zoma
News

Dämpfer für den Club: Nur 1:1 gegen Kiel

  • 19.10.2025
  • 16:13 Uhr
Umkämpftes Duell in Darmstadt
News

Nach Fiedler-Entlassung: Magdeburg punktet in Darmstadt

  • 19.10.2025
  • 15:53 Uhr
Foto : Torjubel bei Schalke , Moussa SYLLA (Schalke) trifft zum 0-2 Fussball 2. Liga , 9. Spieltag am Fr. 17.10.2025 Hannover 96 - Schalke 04 *** Photo Goal celebration at Schalke , Moussa SYLLA Sc...
News

Kommentar: Dieses Schalke gehört in die Bundesliga

  • 19.10.2025
  • 12:57 Uhr
Die Polizei war auch in Karlsruhe gefordert
News

Ausschreitungen überschatten Südwest-Derby in Karlsruhe

  • 19.10.2025
  • 10:57 Uhr
Bayern-Fans protestieren gegen gegen Boatang
News

Bayern-Bosse plädieren bei Boateng auf "Resozialisierung"

  • 19.10.2025
  • 09:58 Uhr
Hofmann
News

2. Bundesliga: Bochum siegt bei Rösler-Debüt gegen Hertha BSC

  • 18.10.2025
  • 22:27 Uhr
Bayern-Fans protestieren gegen gegen Boatang
News

Bayern-Fans protestieren gegen Rückkehr von Boateng

  • 18.10.2025
  • 19:59 Uhr
Ivan Prtajin (l.) trifft per Hacke
News

Ritter trifft spät: Kaiserslautern setzt sich oben fest

  • 18.10.2025
  • 15:14 Uhr
Marlon Ritter
News

2. Liga: FCK mit Last-Minute-Sieg - SCP mit Tor-Spektakel

  • 18.10.2025
  • 15:10 Uhr
Paderborn jubelt im Derby
News

Doppelpack Tigges: Paderborn gewinnt Ostwestfalen-Spektakel

  • 18.10.2025
  • 15:03 Uhr