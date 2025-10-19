BUNDESLIGA UND 2. LIGA KOSTENLOS AUF JOYN
2. Bundesliga - Hattrick von Ebnoutalib: SV Elversberg zurück an der Spitze
- Aktualisiert: 19.10.2025
- 15:45 Uhr
- SID
Die SV Elversberg bleibt in der 2. Bundesliga in der Erfolgsspur und hat am Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert.
Die Saarländer fertigten die SpVgg Greuther Fürth am neunten Spieltag mit 6:0 (1:0) ab und kletterten durch den vierten Sieg nacheinander wieder auf Platz eins, nachdem Schalke 04 am Freitag mit dem 3:0 bei Hannover 96 die SVE vorübergehend von der Spitzenposition verdrängt hatte.
Bambase Conte (27.), Younes Ebnoutalib mit einem Hattrick (48., 56., 80.), Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den hochverdienten Sieg der Elversberger, die seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen sind. Fürth hingegen bleibt nach der fünften Saisonniederlage im grauen Tabellenmittelfeld.
Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase an der Kaiserlinde kamen die Hausherren immer besser in die Partie und verzeichneten erste Torannäherungen. Nach knapp einer halben Stunde war es Conte, der nach einem Doppelpass mit Lasse Günther mit einem Schuss aus vollem Lauf die Führung besorgte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der vermeintlich zweite Treffer der Elversberger wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.
Nach Wiederanpfiff dann gab es keine Zweifel mehr am 2:0: Ebnoutalib erhöhte mit einem sehenswerten Volleyschuss. Und sorgte nur wenige Minuten später endgültig für klare Verhältnisse, als er einen Patzer des Fürthers Lukas Reich ausnutzte. Elversberg ließ nun nichts mehr anbrennen, in der Schlussphase machte Ebnoutalib seinen Hattrick per Abstauber perfekt.
Dämpfer für den Club im Duell mit Kiel
Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben ierneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 1:1 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel verpasste der Club in der Schlussphase einen verdienten zweiten Sieg nacheinander.
Nach dem Führungstreffer durch den starken Mohamed Ali Zoma (28.) gelang Carl Johansson (86.) der Ausgleich. Die Nürnberger liegen damit nur einen Punkt vor der Abstiegszone.
Externer Inhalt
Nach Fiedler-Entlassung: Magdeburg punktet in Darmstadt
Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Fiedler gepunktet. Beim 0:0 bei Darmstadt 98 erkämpften sich die von Interimscoach Petrik Sander betreuten Magdeburger am Sonntag mit etwas Glück und viel Einsatz einen Zähler.
Mit insgesamt nur vier Punkten aus neun Spielen ist der FCM allerdings weiter das Liga-Schlusslicht. Darmstadt bleibt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Sergio López (82.) in Unterzahl.
Auch interessant: Schalke 04: Loris Karius spendiert Mannschaft nach Sieg in Hannover Fast-Foot-Mahlzeit