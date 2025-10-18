Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Lautern mit Last-Minute-Sieg - Paderborn gewinnt Ostwestfalen-Derby

  • Veröffentlicht: 18.10.2025
  • 15:10 Uhr
  • SID

In der 2. Bundesliga feierte der 1. FC Kaiserslautern durch einen Last-Minute-Treffer einen Auswärtssieg in Karlsruhe. Paderborn setzte sich in einem torreichen Derby gegen Bielefeld durch.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich dank eines Last-Minute-Siegs vorerst in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann das Verfolgerduell beim Karlsruher SC 3:2 (1:0) und verbesserte sich durch den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen zumindest vorübergehend auf Rang vier.

Marlon Ritter (90.+3) erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer der Gäste, nachdem Fabian Schleusener (58.) und Lilian Egloff (83.) die Partie für den KSC zunächst ausgeglichen hatten.

Zuvor brachten Torjäger Ivan Prtajin (11.) und Naatan Skyttä (54.) die Gäste in Führung.

Tor- und Elfmeter-Festival in Paderborn

Sieben Tore, drei Strafstöße – und die nächsten Episoden zweier Serien: Zweitligist SC Paderborn hat im spektakulären Ostwestfalen-Duell mit Arminia Bielefeld seine starke Form untermauert. Angeführt von Doppelpacker Steffen Tigges gewann der SCP trotz zweimaligen Rückstands 4:3 (1:2) und sprang durch den fünften Sieg in Folge vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Aufsteiger Bielefeld musste dagegen die vierte Pflichtspielniederlage hintereinander hinnehmen.

FC Schalke - Star wird zum Held: Katic rettet Gegner nach Zusammenprall

Der ehemalige Kölner Tigges (50./62.) mit seinen ersten Toren im Paderborner Trikot und Filip Bilbija (55.) mit einem verwandelten Foulelfmeter drehten die Partie nach der Pause zugunsten der Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann.

Zuvor hatten Joel Grodowski (16., Foulelfmeter) und Thaddäus Momuluh (29.) die Gäste zweimal in Führung gebracht, Mika Baur (26.) hatte vor der Pause zwischenzeitlich ausgeglichen. Der Bielefelder Anschluss von Tim Handwerker (73., Foulelfmeter) kam zu spät.

Bünnings Eigentor kostet Dresden den Sieg

Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga seit sechs Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (1:0) bei Preußen Münster begnügen, verließ aber zumindest bis zum Sonntag die Abstiegszone.

Alexander Rossipal (23.) und Lars Bünning (71.) erzielten die Tore der Gäste. Münster kam durch Jorrit Hendrix (51.) und einem Eigentor von Bünning (85.) jeweils zum verdienten Ausgleich. Bei Dresden sah zudem der kurz zuvor eingewechselte Stefan Kutschke die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit (90.+7).

