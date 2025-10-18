Aktuell reiht Schalke 04 einen Sieg an den anderen. Die Erfolgswelle trug das Team auf dem Rückweg aus Hannover sogar in ein Fast-Food-Restaurant. Die Rechnung ging auf Loris Karius, ein Teamkollege bot sich bereits für eine Wiederholung an.

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend nicht nur drei Punkte aus Hannover mitgenommen. Sondern auch eine ganze Menge Burger und Tüten Pommes. Wie die "Bild" berichtet, legten die "Knappen" nach dem überzeugenden 3:0 bei 96 einen Zwischenstopp beim McDonald’s Barsinghausen vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt ein und gönnten sich eine Fast-Food-Mahlzeit.

Die Rechnung ging auf Loris Karius, der zwar seine Kreditkarte zückte, aber die Jungstars Mauro Zalazar, Mertcan Ayhan, Felipe Sanchez und Vitalie Becker zur Abholung bat. In einem Video ist zu sehen, wie das Quartett vollgepackt den Weg zurück zum Bus antritt.

"Ich habe schon am Tag vor dem Spiel gesagt: Wenn wir gegen Hannover gewinnen, halten wir auf der Rückfahrt mit dem Bus mal kurz an einem Restaurant an und dann geht die Rechnung auf mich", verriet der Keeper. Gesagt, getan.

Für die Schalker war es der vierte Dreier nacheinander und zugleich der höchste Sieg in dieser Saison. Zumindest bis Sonntag grüßen sie dank 21 Punkten aus neun Spielen von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, haben Hannover um vier Punkte distanziert.