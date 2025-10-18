Anzeige
Schalke 04: Loris Karius spendiert Mannschaft nach Sieg in Hannover Fast-Foot-Mahlzeit - schlechtes Omen für Königsblau?

  • Veröffentlicht: 18.10.2025
  • 12:13 Uhr
  • ran.de/Marcus Giebel

Aktuell reiht Schalke 04 einen Sieg an den anderen. Die Erfolgswelle trug das Team auf dem Rückweg aus Hannover sogar in ein Fast-Food-Restaurant. Die Rechnung ging auf Loris Karius, ein Teamkollege bot sich bereits für eine Wiederholung an.

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend nicht nur drei Punkte aus Hannover mitgenommen. Sondern auch eine ganze Menge Burger und Tüten Pommes. Wie die "Bild" berichtet, legten die "Knappen" nach dem überzeugenden 3:0 bei 96 einen Zwischenstopp beim McDonald’s Barsinghausen vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt ein und gönnten sich eine Fast-Food-Mahlzeit.

Die Rechnung ging auf Loris Karius, der zwar seine Kreditkarte zückte, aber die Jungstars Mauro Zalazar, Mertcan Ayhan, Felipe Sanchez und Vitalie Becker zur Abholung bat. In einem Video ist zu sehen, wie das Quartett vollgepackt den Weg zurück zum Bus antritt.

"Ich habe schon am Tag vor dem Spiel gesagt: Wenn wir gegen Hannover gewinnen, halten wir auf der Rückfahrt mit dem Bus mal kurz an einem Restaurant an und dann geht die Rechnung auf mich", verriet der Keeper. Gesagt, getan.

Für die Schalker war es der vierte Dreier nacheinander und zugleich der höchste Sieg in dieser Saison. Zumindest bis Sonntag grüßen sie dank 21 Punkten aus neun Spielen von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, haben Hannover um vier Punkte distanziert.

Schalke bei McDonald's: Wie 2023 in Nürnberg

"Ich glaube an die Mannschaft, ich glaube an alle im Verein. Deshalb wusste ich von Minute eins, dass wir gewinnen werden", betonte Karius, fügte aber an: "Wir sind selbstbewusst, aber nicht abgehoben." Noch sei es zu früh, um ein Ziel auszugeben: "Schauen wir mal, wo wir Weihnachten stehen werden."

Bereits im November 2023 machte S04 Schlagzeilen mit einem McDonalds’s-Besuch. Damals gelang zuvor ein 2:1 beim 1. FC Nürnberg. Es war erst der vierte Sieg am zwölften Spieltag. Karel Geraerts, zu jener Zeit Trainer, verriet bei "Sky", dass die Mannschaft ihm um diesen Zwischenstopp gebeten hatte.

"Man muss nicht immer so, wie soll ich das jetzt sagen, fokussiert sein. Manchmal muss man ihnen auch etwas geben", erklärte der erst im Monat zuvor verpflichtete Belgier: "Wenn du ihnen nichts gibst, dann gehen sie um 1 Uhr nachts alleine zu McDonald’s."

Schalke-04-Star zur WM? Fans appellieren an Nagelsmann

Schalke 04 ist Tabellenführer: McDonalds als schlechtes Omen?

Nach dem damaligen Fast-Food-Besuch verloren die Schalker die beiden folgenden Spiele. Allerdings hat sich das Team seither enorm verändert. Mit Kapitän Kenan Karaman, Henning Matriciani, Ron Schallenberg und Karius-Ersatzmann Justin Heekeren waren nur vier Spieler bei beiden Partien dabei.

Angesichts der guten Ausgangslage ist davon auszugehen, dass es ihnen diesmal sogar noch besser geschmeckt hat. Und es muss keineswegs die letzte Mahlzeit dieser Art für die derzeit erfolgsverwöhnten "Königsblauen" sein. Moussa Sylla, der in Hannover doppelt traf, sagte angesichts der Karius-Einladung: "Ich esse nach Spielen nicht wirklich viel. Aber die Idee ist schön. Wenn das Team es wünscht, kann ich gerne beim nächsten Mal bezahlen."

Da wird wohl kaum ein Schalker Nein sagen. Schließlich muss ja nicht nur der Erfolgshunger gestillt werden.

