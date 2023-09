Hertha BSC siegt dramatisch - Fortuna rettet Platz eins

Anzeige

In der 2. Bundesliga gewinnt Hertha BSC dank eines Last-Minute-Treffers in Kiel. Fortuna Düsseldorf bleibt Tabellenführer, der 1. FC Kaiserslautern setzt seine Serie fort.

Hertha BSC kommt in der 2. Fußball-Bundesliga allmählich in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann am Sonntag dank eines Last-Minute-Treffers von Fabian Reese bei Holstein Kiel mit 3:2 (2:0) und feierte den zweiten Erfolg in Serie. Das Siegtor fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf rettete ein 1:1 (0:1) gegen Hannpver 96 und damit die Tabellenführung. Derweil pirscht sich der 1. FC Kaiserslautern durch das 3:1 (2:1) an die Aufstiegsplätze heran.

Die Berliner lagen eine Woche nach dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig durch Treffer von Smail Prevljak (27.) und Andreas Bouchalakis (39.) schon deutlich vorn. Doch Benedikt Pichler (54.) und Steven Skrzybski (57., Foulelfmeter) glichen im zweiten Abschnitt für die Kieler aus - ehe der Ex-Kieler Reese in einer wilden Schlussphase den Lucky Punch setzte.

Kurios: Kurz vor dem verwandelten Strafstoß durch Reese war Haris Tabakovic mit einem Foulelfmeter noch an Kiels Keeper Timon Weiner gescheitert. Kiels Marvin Schulz (90.+7) sah die Gelb-Rote Karte.