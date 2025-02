Er sei überzeugt, dass die Hertha unter Leitl "sportlich schnell wieder in die Spur kommen" werde.

Leitl, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Hannover 96 tätig gewesen war, tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cristian Fiel an.

Stefan Leitl wird neuer Trainer bei Hertha BSC und soll den Fußball-Zweitligisten aus der Krise führen. Wie die Berliner am Montagabend mitteilten, erhält der 47-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Hertha BSC hat nach der Entlassung von Cristian Fiel seinen Nachfolger verpflichtet. Der neue Mann stand bis Dezember noch in Hannover an der Seitenlinie.

Christian Fiel: Näher an der Abstiegszone als an den Aufstiegsplätzen

"Hertha BSC ist ein großer Verein mit enormem Potenzial und einer leidenschaftlichen Fanbasis. Die Aufgabe, diese Mannschaft zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und erfolgreich zu machen, reizt mich enorm", sagte Leitl, der erstmals am Freitag (ab 18.30 Uhr im ran Liveticker) beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie stehen wird: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, dem Team rund um den Verein und den Fans, die diesen Klub einzigartig machen."

Mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16 steckt der Hauptstadtklub derzeit mitten im Abstiegskampf. Fiél, der im vergangenen Sommer aus Nürnberg nach Berlin gekommen war, hatte den Negativlauf nicht stoppen können.

Am Samstag hatte Hertha bei Fortuna Düsseldorf (1:2) die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Trendwende soll nun unter Leitl erfolgen, der Ende Dezember in Hannover trotz Platz sieben überraschend hatte gehen müssen.