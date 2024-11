Den besseren Start erwischte der HSV, aber die Gäste zeigten schnell wieder, weshalb sie zuletzt so eifrig punkteten. Allerdings betrieben die Franken Chancenwucher. FCN-Sturmtalent Stefanos Tzimas tauchte gleich mehrfach in guter Position vor Daniel Heuer-Fernandes auf (45.+5, 49.). Auch Julian Justvan und Emreli hatten beste Gelegenheiten (54., 55.), bevor der Stürmer aus Aserbaidschan schließlich traf. Danach ebbte der Offensivwirbel des FCN etwas ab, auf der Gegenseite traf Marco Richter nur den Pfosten (84.).

Die Hanseaten gingen durch einen stark herausgespielten Treffer von Daniel Elfadli (15.) früh in Führung. Der Mittelfeldspieler eroberte selbst den Ball und schloss dann nach präzisem Zuspiel von Adam Karabec überlegt ab. Mahir Emreli sorgte für den hochverdienten Ausgleich (63.).

Der Hamburger SV hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga verpasst und sich im Duell mit dem formstarken 1. FC Nürnberg erneut verwundbar präsentiert. Das Team von Trainer Steffen Baumgart verlor beim 1:1 (1:0) gegen den Club um Coach Miroslav Klose die Kontrolle über die Partie und verpasste folgerichtig einen Sieg.

Keine Sieger am Zweitliga-Sonntag: Der HSV verpasst den Sprung auf die Aufstiegsplätze, auch Paderborn hätte klettern können. Drama gab es in Kaiserslautern.

Zu allem Überfluss sah Marcel Hoffmeier nach einem Ellbogenschlag gegen Sven Köhler die Rote Karte (72.). Immerhin blieb der SCP auch im sechsten Heimspiel der Saison ungeschlagen und zwei Punkte hinter Hannover 96 auf Tuchfühlung zur Spitze. Für den Vorletzten Braunschweig war es erst der zweite Auswärtspunkt in dieser Spielzeit.

Paderborn musste kurzfristig auf Stürmer Sven Michel verzichten, der nach einem kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel von der Tribüne aus zusah. Dort befand er sich in illustrer Gesellschaft: Auch der langjährige Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke oder Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche wollten die vielen starken SCP-Talente sehen. Doch die Prominenz wurde enttäuscht.

Lautern holt Punkt nach Zwei-Tore-Rückstand

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes hat sich derweil der 1. FC Kaiserslautern noch einen Punkt erkämpft. Die Lauterer kamen in ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg zu einem 2:2 (1:2). Damit ist der FCK seit nunmehr drei Partien in Folge unbesiegt.

Samuel Loric (11.) und der Ex-Lauterer Philipp Hercher (13.) hatten die Weichen für die Gäste früh auf Auswärtssieg gestellt, doch Kaiserslautern antwortete durch Boris Tomiak per Foulelfmeter (32.) und Ragnar Ache (68.). Zudem schwächte sich Magdeburg durch zwei Gelb-Rote-Karten gegen Falko Michel (36., wiederholtes Foulspiel) und Martijn Kaars (90.+3, wiederholtes Foulspiel) selbst. In der Tabelle bleiben beide Teams im Mittelfeld.

Am Betzenberg schlug Magdeburg früh doppelt zu: Nach einem Eckball in den Rückraum schoss Loric per Linksschuss sehenswert zu Führung ein. Nur zwei Minuten später erhöhte der enteilte Hercher. Durch einen Foulelfmeter fand Lautern dann ins Spiel zurück: Tomiak schob sicher ein.

Kurz darauf waren die Gäste nur noch zu zehnt, Michel sah nach einem taktischen Foul Gelb-Rot. Kaiserslautern drängte in der Folge auf den Ausgleich und belohnte sich nach zahlreichen vergebenen Chancen durch Ache, der per Kopf traf.