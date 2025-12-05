2. Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
2. Bundesliga: Schalke siegt auch in Düsseldorf - später Schock für Hannover 96
- Veröffentlicht: 05.12.2025
- 20:47 Uhr
- SID
Schalke 04 festigt bei Fortuna Düsseldorf die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga. Die Gastgeber machen sich das Leben selbst schwer. Hannover 96 hat in Münster die drei Punkte vor Augen, patzt dann aber spät zweimal.
Schalke 04 hat ausgerechnet dank Kenan Karaman die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zementiert und die Krise bei Fortuna Düsseldorf verschärft. Die Königsblauen gewannen beim Nachbarn unterstützt von 20.000 Fans mit 2:0 (1:0), der Ex-Fortune Karaman erzielte dabei die Führung. Für Trainer Markus Anfang dürfte es nun ungemütlich werden.
Kapitän Karaman per Foulelfmeter (45.+2.) und Vitalie Becker (81.) trafen für Schalke, das nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Mehr Zähler nach 15 Spieltagen hatten in der 2. Liga zuletzt die Fortuna und Eintracht Frankfurt in der Saison 2011/12 gesammelt.
Düsseldorf (14 Punkte) droht dagegen im Laufe des Wochenendes der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Tim Oberdorf sah zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte (55.).
"Dass wir eine gewisse Unruhe haben, ist vollkommen klar. Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann", sagte Anfang bei "Sky". Torhüter Florian Kastenmeier wurde deutlicher: "Am Ende ist es jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich habe keine Worte mehr, keinen Bock mehr."
In der ereignisarmen ersten Halbzeit versteckte sich die Fortuna keineswegs, erst kurz vor der Pause übernahm Schalke zunehmend die Kontrolle. Mit Erfolg: Nach einem Foul von Oberdorf an Nikola Katic zeigte Schiedsrichter Felix Prigan (Deizisau) auf den Punkt. Karaman, der von 2018 bis 2021 das Fortuna-Trikot getragen hatte, verwandelte mit einem platzierten Schuss.
Bei Schalke-Sieg: Karaman muss angeschlagen runter
Ohne Karaman, der angeschlagen ausgewechselt wurde, drängte Schalke in der zweiten Halbzeit auf das zweite Tor. Nach dem Platzverweis gegen Oberdorf kam Düsseldorf in Unterzahl aber noch einmal auf. Beckers erstes Tor für Schalke beendete die Bemühungen.
Trainer Anfang hatte vor dem Spiel Rückendeckung vom ebenfalls in der Kritik stehenden Sportvorstand Klaus Allofs erhalten. "Ich bin von ihm überzeugt, die Spieler übrigens auch. Ich sehe Fortschritte. Es wäre schön, wenn er seine Arbeit fortführt", sagte Allofs bei "Sky".
Der 68-Jährige, der am Dienstag seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte, fügte an: "Wichtig ist, dass er ohne Belastung arbeiten kann. Das wird das Umfeld entscheiden müssen."
Hannover 96 kassiert zwei Gegentore in Nachspielzeit
Hannover 96 verpasste den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz spät. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kam zum Auftakt des 15. Spieltags bei Preußen Münster nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit nur zu einem 2:2 (1:0), schob sich durch das Remis aber immerhin auf Relegationsrang drei vor.
Benjamin Källman mit seinem Saisontor Nummer neun (41.) und Daisuke Yokota (73.) trafen für die Niedersachsen. In der Nachspielzeit gelang Münster aber noch der Doppelschlag: Oliver Batista Meier (90.+1, Foulelfmeter) und Zidan Sertdemir (90.+6) entrissen den 96ern den dritten Sieg nacheinander.
Die SV Elversberg könnte im Duell beim Tabellenzweiten SC Paderborn am Samstag (13 Uhr/Sky) wieder an Hannover vorbeiziehen. Münster bleibt im Tabellenmittelfeld.
In einer zunächst ereignisarmen Begegnung blieben die 96er bei ihren wenigen Chancen eiskalt. Kurz vor der Pause nutzte der Finne Källman einen Fehler in der Abwehr der Preußen, für die Vorentscheidung sorgte Yokota. Eine abgefälschte Flanke drückte der Japaner aus kurzer Distanz über die Linie. Fünf Minuten später traf Münsters Batista Meier die Latte, vom Punkt machte er es dann besser. Kurz danach ließ Sertdemir das Preußenstadion beben.