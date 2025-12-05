Schalke 04 festigt bei Fortuna Düsseldorf die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga. Die Gastgeber machen sich das Leben selbst schwer. Hannover 96 hat in Münster die drei Punkte vor Augen, patzt dann aber spät zweimal.

Schalke 04 hat ausgerechnet dank Kenan Karaman die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zementiert und die Krise bei Fortuna Düsseldorf verschärft. Die Königsblauen gewannen beim Nachbarn unterstützt von 20.000 Fans mit 2:0 (1:0), der Ex-Fortune Karaman erzielte dabei die Führung. Für Trainer Markus Anfang dürfte es nun ungemütlich werden.

Kapitän Karaman per Foulelfmeter (45.+2.) und Vitalie Becker (81.) trafen für Schalke, das nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Mehr Zähler nach 15 Spieltagen hatten in der 2. Liga zuletzt die Fortuna und Eintracht Frankfurt in der Saison 2011/12 gesammelt.

Düsseldorf (14 Punkte) droht dagegen im Laufe des Wochenendes der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Tim Oberdorf sah zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte (55.).

"Dass wir eine gewisse Unruhe haben, ist vollkommen klar. Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann", sagte Anfang bei "Sky". Torhüter Florian Kastenmeier wurde deutlicher: "Am Ende ist es jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich habe keine Worte mehr, keinen Bock mehr."

In der ereignisarmen ersten Halbzeit versteckte sich die Fortuna keineswegs, erst kurz vor der Pause übernahm Schalke zunehmend die Kontrolle. Mit Erfolg: Nach einem Foul von Oberdorf an Nikola Katic zeigte Schiedsrichter Felix Prigan (Deizisau) auf den Punkt. Karaman, der von 2018 bis 2021 das Fortuna-Trikot getragen hatte, verwandelte mit einem platzierten Schuss.