2. bundesliga

2. Bundesliga: Magdeburg-Fan nach Notfall bei Spiel verstorben

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 19:02 Uhr
  • SID
Article Image Media
© FIRO/SID

Ein Fan des 1. FC Magdeburg verstarb nach einem medizinischen Notfall vor dem Zweitliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf.

Trauer beim 1. FC Magdeburg: Der Fan des Fußball-Zweitligisten, der vor dem Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:2) am Samstag aufgrund eines medizinischen Notfalls vom Stadion ins Krankenhaus gebracht worden war, ist dort noch am selben Tag verstorben. Das teilte der Verein am Montag mit.

"In tiefer Trauer und Betroffenheit" sprach der FCM in der Mitteilung "den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sein tief empfundenes Beileid und großes Mitgefühl aus".

Der Fan, der einem Magdeburger Spieler sehr nahe gestanden habe, sei auf der Haupttribüne vor Anpfiff der Partie behandelt und "in einem sehr kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht" worden.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hatten beide Fanlager die Unterstützung ihrer Mannschaften eingestellt und bis Spielende auch nicht wieder aufgenommen.

