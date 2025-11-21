2. Bundesliga: Hertha BSC setzt Siegesserie fort und dockt an Spitzentrio an

Die Berliner sind in der Zweiten Liga wieder ohne Gegentor geblieben sind haben vorerst genauso viele Punkte wie der Dritte.

Zweitligist Hertha BSC ist erneut ohne Gegentor geblieben und hat seine Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl bezwang Eintracht Braunschweig zum Auftakt des 13. Spieltags mit 1:0 (0:0) und kletterte nach dem fünften Pflichtspielerfolg nacheinander zumindest vorübergehend auf Platz vier. In allen fünf Partien kassierte die Hertha keinen Treffer.

Marten Winkler (56.) erzielte beim etwas schmeichelhaften Sieg das Berliner Tor. Braunschweig rutschte nach der achten Niederlage in den vergangenen neun Spielen auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Die Gäste erwischten vor 42.895 Zuschauern im Olympiastadion den besseren Start. Innenverteidiger Patrick Nkoa verpasste nach einer Standardsituation per Kopf aus kurzer Entfernung knapp die Führung (8.). Die Berliner taten sich offensiv schwer. Braunschweig machte das Zentrum dicht, und das Flügelspiel der Gastgeber lahmte. Die Niedersachsen blieben in der ersten Halbzeit das gefährlichere Team. Nach einem Ballverlust von Diego Demme vergab aber auch Christian Conteh seine Chance (45.+1).

Auch nach dem Wechsel mangelte es dem Spiel der Gastgeber zunächst an Tempo und Kreativität. Braunschweig machte die Räume eng - und geriet doch in Rückstand. Kapitän Fabian Reese flankte, und Winkler köpfte ein. Danach scheiterte Linus Gechter an Gäste-Torhüter Ron-Thorben Hoffmann (58.).