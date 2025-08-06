Anzeige
Gerücht

2. Bundesliga - Moussa Sylla: FC Schalke 04 lehnt Angebot für Top-Stürmer ab

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 10:36 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Moussa Sylla ist der Torgarant auf Schalke. Noch. Denn der Spieler muss eventuell verkauft werden.

Von Mike Stiefelhagen

Wird Moussa Sylla den FC Schalke 04 noch in dieser Transferperiode verlassen?

Laut "Sport Bild" ist nach vielen Offerten und Interessen ein weiteres konkretes Angebot für den Stürmer im S04-Briefkasten gelandet.

Demnach bietet ein ausländischer, nicht genannter Verein eine Ablöse über fünf Millionen Euro. Plus weitere Bonuszahlungen.

Allerdings sollen die Verantwortlichen einen Verkauf zu diesen Konditionen abgelehnt haben. Zumal es in den vergangenen Monaten schon höhere Offerten für den Franzosen gegeben haben soll.

FC Schalke 04 v Hertha BSC - 2. Bundesliga

Schalke 04: Baumann kann Sylla-Abgang nicht ausschließen

Sport-Vorstand Frank Baumann betonte bei "Sky", dass ein genereller Verkauf nicht ausgeschlossen sei. Immerhin müssen Gelder in die klammen Kassen des Zweitligisten.

Angeblich muss die Sockelablöse mindestens sechs Millionen Euro betragen. Auch das wäre schon ein Entgegenkommen des Revierklubs. Immerhin soll es schon Angebote im vergangenen Winter um die acht bis zehn Millionen gegeben haben.

FC Schalke 04 oder doch Real Madrid? Fans trauen ihren Augen nicht

Doch rein sportlich "würden wir uns alle freuen, wenn Moussa bleibt", entgegnete Kapitän Kenan Karaman in einem weiteren Interview.

Sylla gehört zu den wichtigsten Spielern des FC Schalke 04. Der 25-Jährige knipste in der abgelaufenen Saison in 27 Spielen 16 Mal. Wie auch beim jüngsten Auftakt der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1).

Auch interessant: 2. Bundesliga - FC Schalke 04: Nikola Katic fällt auf unbestimmte Zeit aus. Und: 2. Bundesliga - FC Schalke 04: Die Gewinner und Verlierer unter Trainer Miron Muslic

