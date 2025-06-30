Das kosten Dazn, Sky und Co.
Fußball live im TV und Livestream: Das kosten die Abos in dieser Saison
- Aktualisiert: 20.08.2025
- 08:42 Uhr
Wie viel kosten die Abos für Fußball in der kommenden Saison? ran zeigt, was ihr zahlen müsst, um nationalen und internationalen Fußball live im TV oder im Livestream verfolgen zu können.
Auch in der kommenden Saison müssen die Fußballfans wieder mehrere Abos tätigen, um das vollständige Fußball-Erlebnis im Sport zu erhalten. Welche Anbieter braucht es aber und wie viel kosten die verschiedenen Abonnements bei "Sky", "DAZN" und Co. im kommenden Jahr?
ran gibt einen Überblick über die verschiedenen Angebote der Streaming-Sender und zeigt auf, wie viel der Fan zahlen muss.
Wie viel kostet nationaler Fußball in der kommenden Saison?
Wer die Bundesliga auch in der nächsten Saison im TV verfolgen will und sicherstellen möchte, dass man kein Spiel verpasst, braucht weiterhin sowohl ein Abonnement bei "Sky" als auch bei "DAZN". Die beiden Streaminganbieter teilen sich die höchste deutsche Spielklasse erneut. Erstmals wird die Bundesliga-Konferenz jedoch jeden Samstag bei "DAZN" ausgestrahlt.
Um die Bundesliga auf "DAZN" zu verfolgen, ist das Paket "DAZN Unlimited" vonnöten. Hierbei beläuft sich der monatliche Preis für das Jahresabo auf 34,99 Euro. Möchte man flexibel bleiben, kann man das Monatsabo buchen: das kostet jedoch 44,99 Euro. Mit Blick auf "Sky" fällt der Preis ein wenig niedriger aus - der Streamingdienst bietet das Jahresabo für 29,99 Euro pro Monat und das Monats-Abo für 35,99 Euro.
Dieses Abonnement ist auch für alle Fans der 2. Bundesliga interessant, da diese ebenfalls in dem Angebot inkludiert ist. Um die Bundesliga und zweite Liga vollständig im Fernsehen verfolgen zu können, benötigt es also monatlich 64,98 Euro.
Einzelne Partien der beiden Ligen laufen aber auch im Free-TV: Mit Blick auf die Bundesliga überträgt SAT.1 das Eröffnungsspiel und jeweils die Freitags-Partie am 17. und 18. Spieltag. Auch die Relegationsspiele sowie der Supercup laufen hier. Zudem sichert man sich in der 2. Liga ebenfalls das Eröffnungsspiel und die Relegation.
Auch der DFB-Pokal ist in dem Angebot von "Sky" enthalten. Der Sender überträgt alle Spiele einzeln und auch die Konferenz. Neben "Sky" werden auch die "ARD" und das "ZDF" einzelne Spiele frei empfänglich übertragen. Die beiden Sender zeigen kombiniert 15 Spiele aus dem Wettbewerb kostenfrei - mitunter beide Halbfinal-Partien und das Endspiel.
Freunde der 3. Liga müssen jedoch noch weiter in die Tasche greifen - wer alle Spiele verfolgen möchte, muss sich ein Abo bei "Magenta Sport" holen. Ein Jahresabo kostet bei dem Streamingdienst mit MagentaTV Vertrag 7,95 Euro pro Monat. Fans ohne jenen Vertrag müssen für selbiges Abo monatlich 12,95 zahlen. Im Monatsabo beläuft sich der Preis auf 12,95 Euro beziehungsweise ohne Vertrag 19,95 Euro.
Wie viel kostet internationaler Fußball in der kommenden Saison?
Auch für das Verfolgen der internationalen Wettbewerbe, wird es in der kommenden Saison wieder vonnöten sein, Abos abzuschließen. Die Champions League läuft dabei weiterhin zum Großteil bei "DAZN" - in dem "DAZN Unlimited"-Angebot in Höhe von 34,99 Euro ist die Königsklasse bereits inkludiert. Es benötigt also kein extra Abonnement.
Wie bereits zuletzt überträgt jedoch "Amazon Prime" exklusiv das Topspiel an jedem Dienstag, sowohl in der Ligaphase als auch in der K.o.-Runde. Hierbei bietet der Anbieter zum Start einen Gratismonat - danach kostet das Abo monatlich 8,99 Euro - im Jahresabo liegt der Preis bei 89,90 Euro (rund 7,49 Euro p. M.)
Die Europa League wird exklusiv bei "RTL" übertragen. Einzelne Spiele können dann auch im Free-TV übertragen werden - der Großteil läuft jedoch exklusiv bei "RTL+". Das Angebot des Streaming-Senders beläuft sich dabei auf monatliche 8,99 Euro und ist auf eine Laufzeit von sechs Monaten datiert.
Positiv für den Konsumenten: In diesem Abonnement ist ebenfalls die Conference League enthalten.
Fakten zur Fußball-Live-Übertragung 2025/26: Welcher Anbieter überträgt was?
Sky: Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB Pokal (Jahresabo: 29,99 Euro pro Monat/ Monatsabo: 35,99 Euro p. M.)
DAZN: Bundesliga & Champions League (Jahresabo: 34,99 Euro p. M./ Monatsabo: 44,99 Euro p. M.)
Magenta Sport: 3. Liga (Jahresabo: 7,95 Euro p. M./ Monatsabo: 12,95 Euro p. M)
Amazon Prime: Champions League (Jahresabo: 7,49 Euro p. M./ Monatsabo: 8,99 Euro p. M.)
RTL+: Europa League & Conference League (8,99 Euro p. M.)
SAT.1: Einzelne Spiele der Bundesliga & 2. Bundesliga (kostenfrei)
ARD & ZDF: Einzelne Spiele im DFB-Pokal (kostenfrei)
RTL: Einzelne Spiele der Europa League & Conference League (kostenfrei)
Fußball-Fans und Begeisterte müssen in der kommenden Saison demnach mindestens 89,41 Euro pro Monat zahlen, um die deutschen Vereine in allen Wettbewerben verfolgen zu können.
Möchte man sich die Möglichkeit für eine monatliche Kündigung erhalten, dann übersteigt die Summe die 100 Euro-Marke - in dem Fall liegt der monatliche Preis bei 111,91 Euro.