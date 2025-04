2. Bundesliga: ran tippt die Abschlusstabelle - Gelingt dem HSV endlich den Aufstieg?

Die 2. Bundesliga geht in den Schlussspurt! Nur noch drei Spieltage, bis die Tabelle final feststeht. Wir zücken unseren Tabellenrechner und prophezeien den Endstand.

von Mike Stiefelhagen

Der 32. Spieltag der 2. Bundesliga steht an.

Am Samstag wollen der Hamburger SV gegen Darmstadt 98 und der 1. FC Köln gegen Jahn Regensburg nach Enttäuschungen in der Vorwoche die nächsten Schritte zum direkten Aufstieg machen. Auch im Abstiegskampf stehen vorentscheidende Duelle an.

Wir nehmen das zum Anlass, um unseren eigenen Tabellenrechner zur Hilfe zu ziehen und die vier verbleibenden Spieltage durchzutippen.

Die Relegationsspiele zwischen der Bundes- und 2. Liga (22. und 26. Mai 2025) gibt es auch in diesem Jahr LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn! Vor dem 31. Spieltag würde dies zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Magdeburg stattfinden.

Am Ende ergibt sich so die Abschlusstabelle. Tippt gerne selbst mit und zeigt uns, dass ihr es besser könnt.