2. Liga - Holstein Kiel: Der Streit eskaliert - Fans boykottieren Catering

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 21:46 Uhr
  • ran.de

Bei Holstein Kiel hängt der Haussegen nach dem Fehlstart in der 2. Bundesliga schief. Allerdings hat das nicht nur sportliche Gründe, sondern auch mit den hohen Catering-Preisen zu tun.

In der 2. Bundesliga hat Absteiger Holstein Kiel einen Fehlstart in die Saison 2025/26 hingelegt.

Die "Störche" liegen nach zwei Partien noch ohne Punkt auf Rang 17, nur Fortuna Düsseldorf startete noch schlechter in die neue Spielzeit. Neben den sportlichen Problemen stößt den Fans aber auch abseits des Platzes so einiges auf.

Nachdem zuletzt eine erneute Preis-Erhöhung des Caterers für das Holstein-Stadion bekannt wurde, forderte die Kieler Fanszene rund um das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) zum Boykott des Caterers "Budenzauber" auf.

Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, 11) GER, Holstein Kiel vs. DSC Arminia Bielefeld, Fussball, 2. Bundesliga, Spieltag 2, Saison 2025 2026, 10.08.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOG...

Das Wichtigste zur 2. Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

"Zur Saison 2025/26 hat sich der Stadioncaterer Budenzauber die Freiheit genommen, fast alle gängigen Getränke und Speisen auf der Karte preislich anzupassen. Nur wenige Ausnahmen bleiben, wie zum Beispiel das Bier, welches weiterhin stolze 5€ für 0,4 Liter kosten wird", heißt es im Boykott-Aufruf zweier Kieler Ultra-Gruppierungen.

Kiel-Fans wegen Preiserhöhung sauer: "Es reicht!"

Im weiteren Verlauf des Statements wird auf zahlreiche Preisveränderungen eingegangen, bis man zum Schluss kommt: "Aus diesem Grund sagen wir: Es reicht! Wir rufen alle Holstein-Fans dazu auf, dieses Spiel der endlosen Preiserhöhungen nicht weiter mitzuspielen und in Zukunft die angebotenen Speisen und Getränke bei Budenzauber zu boykottieren."

Dem Aufruf zum Caterer-Boykott dürften die meisten Stadionbesucher gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld wohl auch gefolgt sein.

"So gut, hab die Stände noch nie so leer gesehen es hält sich fast jeder dran", heißt es etwa in einem Tweet eines Fans, der die aktuelle Preisliste im Holstein-Stadion postete und sich über den geringen Andrang bei den Verkaufsbuden erfreute.

