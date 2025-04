Die Gäste kamen besser in die Partie und hätten durch Marten Winkler in Führung gehen müssen, der 22-Jährige trat freistehend wenige Meter vor dem Tor aber über den Ball (17.).

Der FC rutschte auf Rang zwei ab, der 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsrang könnte mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg am Sonntag auf einen Zähler heranrücken.

Für die Hertha war es der dritte Ligasieg in Serie.

Der 1. FC Köln hat das Traditionsduell mit Hertha BSC verloren und einen Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga kassiert. Für die Entscheidung sorgte Fabian Reese per Traumtor.

Fabian Reese schlenzt an den Innenpfosten

Köln wehrte sich in der Folge, Kapitän Eric Martel schoss flach links vorbei (27.). Ibrahim Maza scheiterte auf der Gegenseite an FC-Keeper Marvin Schwäbe, der den Ball an den Pfosten lenkte (45.).

Keine Minute war nach dem Seitenwechsel gespielt, als Reese von rechts nach innen zog und mit links unwiderstehlich ins lange Eck traf.

Die Rheinländer stemmten sich in der Folge gegen die Niederlage, Luca Waldschmidt (55.) und Tim Lemperle (64.) verpassten den Ausgleich. Schwäbe verhinderte gegen Winkler (78.) die Entscheidung.