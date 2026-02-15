- Anzeige -
2. Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

2. Bundesliga - Schalke 04 beendet Durststrecke und schießt sich zurück an die Tabellenspitze

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 15:24 Uhr
  • SID
Jubel in Orange: Schalke 04 nimmt drei Punkte aus Kiel mit
Jubel in Orange: Schalke 04 nimmt drei Punkte aus Kiel mit© Imago/SID/-

Schalke 04 ist wieder Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die "Königsblauen" feiern bei Holstein Kiel den ersten Dreier des Jahres.

Schalke 04 hat seinen ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert und sich mit einem klaren Signal im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Trainer Miron Muslic setzte sich am Sonntag mit 2:1 (2:0) bei Holstein Kiel durch und sprang zurück an die Tabellenspitze.

Bundesliga-Absteiger Kiel muss dagegen enorm aufpassen, nicht tief in die Abstiegszone abzurutschen.

Kapitän Kenan Karaman (16.) und Hasan Kurucay (29.) brachten die "Königsblauen" schon im ersten Durchgang auf Kurs. Bei einem aberkannten Treffer von Kiels Phil Harris hatten die Gäste etwas Glück, dass Schiedsrichter Florian Lechner auf Foulspiel entschied (31.).

Für den Anschluss sorgte dann David Zec per Foulelfmeter (55.).

Schalke siegt in Kiel: Gastgeber haben Ausgleich auf Fuß

Der Druck auf S04 mit Topverpflichtung Edin Dzeko in der Startelf war vor dem Anpfiff durchaus groß. In den ersten vier Partien im Jahr 2026 hatten die ambitionierten Gelsenkirchener nur drei Punkte geholt, die Konkurrenz nutzte die Schwächephase und rückte heran.

Schalke war zunächst in Kiel gut in der Spur, nach dem Anschlusstreffer wurde es aber eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Harris und Nekic hatten für Holstein den Ausgleich jeweils auf dem Fuß (72., 74.).

