Schalke 04 ist wieder Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die "Königsblauen" feiern bei Holstein Kiel den ersten Dreier des Jahres.

Schalke 04 hat seinen ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert und sich mit einem klaren Signal im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Trainer Miron Muslic setzte sich am Sonntag mit 2:1 (2:0) bei Holstein Kiel durch und sprang zurück an die Tabellenspitze.

Bundesliga-Absteiger Kiel muss dagegen enorm aufpassen, nicht tief in die Abstiegszone abzurutschen.

Kapitän Kenan Karaman (16.) und Hasan Kurucay (29.) brachten die "Königsblauen" schon im ersten Durchgang auf Kurs. Bei einem aberkannten Treffer von Kiels Phil Harris hatten die Gäste etwas Glück, dass Schiedsrichter Florian Lechner auf Foulspiel entschied (31.).

Für den Anschluss sorgte dann David Zec per Foulelfmeter (55.).