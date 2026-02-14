- Anzeige -
2. Bundesliga: Hannover siegt bei der Hertha - Darmstadt patzt in Braunschweig

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 15:07 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/Contrast

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga die Aufstiegsambitionen durch einen Sieg in Berlin untermauert. Tabellenführer Darmstadt muss hingegen mit einem Remis leben.

Mit dem vierten Sieg in Serie hat Hannover 96 in der 2. Bundesliga zumindest vorübergehend einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Das Team von Trainer Christian Titz gewann das Verfolgerduell bei Hertha BSC am Samstag 3:2 (2:0) und schob sich hinter Darmstadt 98 auf den zweiten Tabellenplatz. Im Laufe des Wochenendes können allerdings drei Konkurrenten wieder vorbeiziehen.

Drei Tage nach dem bitteren Pokal-Viertelfinalaus gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen ging es für die Hertha gleich wieder denkbar schlecht los. Nach mehreren Täuschmanövern war Boris Tomiak (8.) für 96 glücklicher Abnehmer eines weiten Freistoßes am zweiten Pfosten - das frühe 0:1.

Die Hertha-Profis wirkten vor 41.778 Zuschauern lange schlapp, sie brachten bis zur Halbzeitpause kaum einen gefährlichen Angriff vor das gegnerische Tor. Ganz anders Hannover, spielbestimmend und konsequent: Nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite erzielte Benjamin Källman (29.) sein 13. Saisontor. Zehn Minuten später hätte der Finne beinahe das 14. nachgelegt.

Hannovers Weißhaupt sorgt für die Vorentscheidung

Die Berliner meldeten sich mit wesentlich mehr Schwung und zwei starken Abschlüssen von Fabian Reese (48./49.) zurück - der Kapitän war es dann auch, der einen Foulelfmeter souverän zum Anschlusstreffer verwandelte (53.).

Hannover bekam das Spiel aber wieder in den Griff und verdiente sich das 3:1 durch Noah Weißhaupt (71.), bevor Hertha überhaupt dem Ausgleich nahe kam. Stefan Thordarson (87.) traf sogar noch den Pfosten. Julian Eitschberger verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Holstein Kiel plant neues Stadion für 70 Millionen Euro

Zweitligist SV Darmstadt 98 droht nach nur einer Woche schon wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt musste sich bei Eintracht Braunschweig mit einem 2:2 (0:2) begnügen und kann am Sonntag von Schalke 04 (in Kiel) überholt werden.

Darmstadt verhinderte dank einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel und eines Doppelpacks von Matej Maglica (56., 78.) immerhin die erste Liganiederlage seit Ende Oktober (zwölf Spiele ungeschlagen). Mehmet Aydin (41., Foulelfmeter) und Johan Gómez (45.+2) hatten Braunschweig eine Zwei-Tore-Führung beschert.

Pleite in Lautern: Fürths Situation verschärft sich

Die SpVgg Greuther Fürth muss mehr denn je den Abstieg aus der 2. Bundesliga fürchten. Das Kleeblatt unterlag am 22. Spieltag unglücklich mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Kaiserslautern und bleibt Tabellenletzter. Semih Sahin (10.) erzielte das entscheidende Tor.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

Die Gäste waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, vergaben aber gute Möglichkeiten. Der FCK leistete sich zahlreiche Fehler, die jüngste Pleite bei Darmstadt 98 (0:4) wirkte offenbar nach. Dennoch gingen die Roten Teufel nach einer Ecke in Führung, Sahin setzte seinen Kopfball perfekt.

