2. Bundesliga: Hannover siegt bei der Hertha - Darmstadt patzt in Braunschweig
- Aktualisiert: 14.02.2026
- 15:07 Uhr
Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga die Aufstiegsambitionen durch einen Sieg in Berlin untermauert. Tabellenführer Darmstadt muss hingegen mit einem Remis leben.
Mit dem vierten Sieg in Serie hat Hannover 96 in der 2. Bundesliga zumindest vorübergehend einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Das Team von Trainer Christian Titz gewann das Verfolgerduell bei Hertha BSC am Samstag 3:2 (2:0) und schob sich hinter Darmstadt 98 auf den zweiten Tabellenplatz. Im Laufe des Wochenendes können allerdings drei Konkurrenten wieder vorbeiziehen.
Drei Tage nach dem bitteren Pokal-Viertelfinalaus gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen ging es für die Hertha gleich wieder denkbar schlecht los. Nach mehreren Täuschmanövern war Boris Tomiak (8.) für 96 glücklicher Abnehmer eines weiten Freistoßes am zweiten Pfosten - das frühe 0:1.
Die Hertha-Profis wirkten vor 41.778 Zuschauern lange schlapp, sie brachten bis zur Halbzeitpause kaum einen gefährlichen Angriff vor das gegnerische Tor. Ganz anders Hannover, spielbestimmend und konsequent: Nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite erzielte Benjamin Källman (29.) sein 13. Saisontor. Zehn Minuten später hätte der Finne beinahe das 14. nachgelegt.
Hannovers Weißhaupt sorgt für die Vorentscheidung
Die Berliner meldeten sich mit wesentlich mehr Schwung und zwei starken Abschlüssen von Fabian Reese (48./49.) zurück - der Kapitän war es dann auch, der einen Foulelfmeter souverän zum Anschlusstreffer verwandelte (53.).
Hannover bekam das Spiel aber wieder in den Griff und verdiente sich das 3:1 durch Noah Weißhaupt (71.), bevor Hertha überhaupt dem Ausgleich nahe kam. Stefan Thordarson (87.) traf sogar noch den Pfosten. Julian Eitschberger verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit.
Zweitligist SV Darmstadt 98 droht nach nur einer Woche schon wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt musste sich bei Eintracht Braunschweig mit einem 2:2 (0:2) begnügen und kann am Sonntag von Schalke 04 (in Kiel) überholt werden.
Darmstadt verhinderte dank einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel und eines Doppelpacks von Matej Maglica (56., 78.) immerhin die erste Liganiederlage seit Ende Oktober (zwölf Spiele ungeschlagen). Mehmet Aydin (41., Foulelfmeter) und Johan Gómez (45.+2) hatten Braunschweig eine Zwei-Tore-Führung beschert.
Pleite in Lautern: Fürths Situation verschärft sich
Die SpVgg Greuther Fürth muss mehr denn je den Abstieg aus der 2. Bundesliga fürchten. Das Kleeblatt unterlag am 22. Spieltag unglücklich mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Kaiserslautern und bleibt Tabellenletzter. Semih Sahin (10.) erzielte das entscheidende Tor.
Die Gäste waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, vergaben aber gute Möglichkeiten. Der FCK leistete sich zahlreiche Fehler, die jüngste Pleite bei Darmstadt 98 (0:4) wirkte offenbar nach. Dennoch gingen die Roten Teufel nach einer Ecke in Führung, Sahin setzte seinen Kopfball perfekt.