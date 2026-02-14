2. Bundesliga: Hannover siegt bei der Hertha - Darmstadt patzt in Braunschweig

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga die Aufstiegsambitionen durch einen Sieg in Berlin untermauert. Tabellenführer Darmstadt muss hingegen mit einem Remis leben.

Mit dem vierten Sieg in Serie hat Hannover 96 in der 2. Bundesliga zumindest vorübergehend einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Das Team von Trainer Christian Titz gewann das Verfolgerduell bei Hertha BSC am Samstag 3:2 (2:0) und schob sich hinter Darmstadt 98 auf den zweiten Tabellenplatz. Im Laufe des Wochenendes können allerdings drei Konkurrenten wieder vorbeiziehen.

Drei Tage nach dem bitteren Pokal-Viertelfinalaus gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen ging es für die Hertha gleich wieder denkbar schlecht los. Nach mehreren Täuschmanövern war Boris Tomiak (8.) für 96 glücklicher Abnehmer eines weiten Freistoßes am zweiten Pfosten - das frühe 0:1.

Die Hertha-Profis wirkten vor 41.778 Zuschauern lange schlapp, sie brachten bis zur Halbzeitpause kaum einen gefährlichen Angriff vor das gegnerische Tor. Ganz anders Hannover, spielbestimmend und konsequent: Nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite erzielte Benjamin Källman (29.) sein 13. Saisontor. Zehn Minuten später hätte der Finne beinahe das 14. nachgelegt.