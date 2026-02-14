- Anzeige -
Fußball

2. Bundesliga: Elversberg gewinnt in Dresden und springt auf Aufstiegsplatz

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 22:38 Uhr
  • SID
© IMAGO/SID/Björn Reinhardt

Die SV Elversberg feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei Dynamo Dresden und rangiert zumindest für eine Nacht auf einem Aufstiegsplatz.

Die SV Elversberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben. Die Saarländer gewannen beim Tabellen-17. Dynamo Dresden trotz Rückstands mit 2:1 (0:1) und sprangen in der Tabelle auf den zweiten Rang. Am Sonntag können Schalke 04 und der SC Paderborn jedoch wieder vorbeiziehen.

Nicholas Mickelson (58.) und Lukas Petkov (78.) drehten die Partie für die Elversberger, die zuvor nur eines ihrer vergangenen fünf Liga-Spiele gewonnen hatten. Alexander Rossipal (12.) hatte Dresden in Führung gebracht. Die Sachsen, die ihre erste Niederlage seit dem Jahreswechsel kassierten, stecken mit 21 Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

Schalke 04: Fans überraschen Dzeko mit Cevapcici

Elversberg dreht das Spiel nach der Pause

In einem Spiel ohne viele Großchancen hatte sich Dresden früh für einen mutigen Auftritt belohnt: Rossipal traf mit einem wuchtigen Abschluss. Elversberg fand gegen aufmerksam verteidigende Gastgeber derweil nur selten ein Durchkommen, erst in der zweiten Halbzeit gelang Mickelson der Ausgleich.

Beide Teams drängten in der Folge auf den Sieg, Petkov war für Elversberg erfolgreich. Dresden stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr.

