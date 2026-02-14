Die SV Elversberg feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei Dynamo Dresden und rangiert zumindest für eine Nacht auf einem Aufstiegsplatz.

Die SV Elversberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben. Die Saarländer gewannen beim Tabellen-17. Dynamo Dresden trotz Rückstands mit 2:1 (0:1) und sprangen in der Tabelle auf den zweiten Rang. Am Sonntag können Schalke 04 und der SC Paderborn jedoch wieder vorbeiziehen.

Nicholas Mickelson (58.) und Lukas Petkov (78.) drehten die Partie für die Elversberger, die zuvor nur eines ihrer vergangenen fünf Liga-Spiele gewonnen hatten. Alexander Rossipal (12.) hatte Dresden in Führung gebracht. Die Sachsen, die ihre erste Niederlage seit dem Jahreswechsel kassierten, stecken mit 21 Punkten weiter im Tabellenkeller fest.