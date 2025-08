Mit Schalke 04 und Hertha BSC treffen am Freitag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) nicht nur zwei Traditionsklubs aufeinander. Beide Teams sorgen auch für beeindruckende Zahlen.

Von Tobias Wiltschek

Wenn am Freitagabend in der Veltins-Arena der Anpfiff für die Zweitliga-Saison erfolgt, weht mehr als nur ein Hauch von Bundesliga durchs Stadion in Gelsenkirchen.