2. Bundesliga - Sieg dank Elfmeter: Schalke schiebt sich in die Spitzengruppe

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 15:33 Uhr
  • SID

Der FC Schalke 04 feiert seinen ersten Auswärtssieg in dieser Zweitliga-Saison. Dafür genügt den "Knappen" ein Elfmeter.

Der FC Schalke 04 hat den Aufwärtstrend mit Mühe fortgesetzt und sich in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga vorgeschoben. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich beim Aufsteiger Dynamo Dresden am Sonntag dank eines Elfmeters mit 1:0 (0:0) durch.

Während die Königsblauen am vierten Spieltag ihren dritten Sieg feierten, musste die SGD den nächsten Rückschlag einstecken.

Kenan Karaman (84.) traf per Foulelfmeter, nachdem Kofi Amoako den Schalker Kapitän im Strafraum zu Fall gebracht hatte.

Mit neun Punkten auf dem Konto ist der Saisonstart für die Gelsenkirchener, die die vergangene Spielzeit nur auf Platz 14 abgeschlossen hatten, bislang nach Maß verlaufen. Dresden steckt mit nur drei Zählern hingegen in der unteren Tabellenhälfte fest.

Vor den lautstarken heimischen Fans machten die Dresdner, bei denen Jonas Oehmichen kurzfristig den angeschlagenen Nils Fröling ersetzte, gleich Druck. Die Gastgeber legten in der Anfangsphase mehr Zielstrebigkeit und Zug Richtung Tor an den Tag. Den ersten Abschlüssen, die Schalke-Keeper Loris Karius parierte, war jedoch ohnehin eine Abseitsposition vorausgegangen.

Karius hält Schalke im Spiel

Schalke gelang der Durchbruch derweil nicht, auch Standardsituationen konnten die Gäste in der ersten Hälfte nicht nutzen.

Die Dresdner Führung verhinderte auf der anderen Seite Karius. Christoph Daferner scheiterte aus nächster Distanz an dem Torhüter (36.).

Auch im zweiten Durchgang fanden beide Mannschaften zunächst kein Durchkommen, den Schuss von Janik Bachmann (74.) wehrte Dresdens Keeper Tim Schreiber ab. Der vermeintliche Führungstreffer für Dynamo von Stefan Kutschke (77.) zählte wegen Abseits nicht. Karaman erlöste die Schalker durch einen Elfmeter nach Videobeweis.

