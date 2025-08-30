Anzeige
Fußball

2. Bundesliga: Nach Pokal-Aus - Braunschweig verspielt Führung gegen Bielefeld

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 15:05 Uhr
  • SID

Eintracht Braunschweig kassiert nach der bitteren Pokalpleite auch in der Liga einen Dämpfer und kommt gegen Bielefeld nicht über ein Remis hinaus.

Vier Tage nach dem dramatischen Pokal-K.o. hat Eintracht Braunschweig auch im Liga-Alltag einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Heiner Backhaus kam im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nach einem harmlosen Auftritt und einem späten Gegentreffer über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga.

Wohl auch aufgrund des kräftezehrenden Pokalabends gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart (7:8 i. E.) am Dienstag fehlte Braunschweig lange der Zug zum Tor, Christian Conteh (64.) schlug jedoch eiskalt zu. Die Bielefelder, die in der Vorwoche eine Last-Minute-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden (1:2) einstecken mussten, nutzten ihre Überlegenheit erst spät durch Isaiah Young (89.).

Anzeige
Anzeige

Bielefeld frischer als Braunschweig

Bielefeld wirkte frischer und bestimmte das Geschehen vor der Pause, Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann war bei den wenigen Abschlüssen aber zur Stelle. Pech hatte die Eintracht auf der Gegenseite: Die vermeintliche Führung durch Erencan Yardimci (31.) zählte aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht.

Die Offensive der Braunschweiger um Fabio Di Michele Sánchez, der im Pokal noch doppelt getroffen hatte, trat nur wenig in Erscheinung. Nach einem Ballgewinn war Conteh dann aber plötzlich frei durch und umkurvte den Bielefelder Torhüter Jonas Kersken. Bielefeld drückte, belohnte sich jedoch erst in der Schlussphase, als Young aus dem Gewühl heraus traf.

Anzeige
Mehr Fußball-News
Duell um den Supercup: Minge (l.) gegen Kett
News

Bei Oberdorf-Debüt: Bayern holen Supercup

  • 30.08.2025
  • 15:57 Uhr
imago images 1062827803
News

"Schwieriges Telefonat" - Tuchel streicht Real-Star

  • 30.08.2025
  • 15:01 Uhr
Bochum
News

Schon die dritte Pleite: Absteiger Bochum legt Fehlstart hin

  • 30.08.2025
  • 15:00 Uhr
imago images 1065768018
News

Spiel gedreht: Hannover setzt perfekte Serie fort

  • 30.08.2025
  • 14:57 Uhr
FC Bayern, Schlussjubel, Jubel nach Spielende, Jubel, jubeln, Freude, cheers, vorne Serge GNABRY (M) , Min-Jae KIM (M) , Jonathan TAH (M), Wisdom MIKE (M), Sacha BOEY (M) Fussball, DFB Pokal, 1.Hau...
News

FC Bayern: Drei Vielspieler bangen um ihre Zukunft

  • 30.08.2025
  • 14:42 Uhr
Daland (l.) soll in Düsseldorf Jamil Siebert ersetzen
News

Düsseldorf leiht Innenverteidiger Daland aus

  • 30.08.2025
  • 13:57 Uhr
VfB Stuttgart v FC Bayern München - Franz-Beckenbauer-Supercup 2025
News

Kommentar - Woltemade-Deal zeigt: England ist uneinholbar vorne

  • 30.08.2025
  • 13:52 Uhr
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga
News

Champions League: Bayern starten gegen Brocken

  • 30.08.2025
  • 13:12 Uhr
Konsterniert: Fabian Reese und Stefan Leitl
News

Hertha in der Krise - Leitl ratlos: "Schwer zu erklären"

  • 30.08.2025
  • 13:02 Uhr
Im Anflug auf München: Nicolas Jackson (vorne)
News

Medien: FC Bayern leiht Jackson vom FC Chelsea

  • 30.08.2025
  • 12:39 Uhr