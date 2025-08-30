Eintracht Braunschweig kassiert nach der bitteren Pokalpleite auch in der Liga einen Dämpfer und kommt gegen Bielefeld nicht über ein Remis hinaus.

Vier Tage nach dem dramatischen Pokal-K.o. hat Eintracht Braunschweig auch im Liga-Alltag einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Heiner Backhaus kam im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nach einem harmlosen Auftritt und einem späten Gegentreffer über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga.

Wohl auch aufgrund des kräftezehrenden Pokalabends gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart (7:8 i. E.) am Dienstag fehlte Braunschweig lange der Zug zum Tor, Christian Conteh (64.) schlug jedoch eiskalt zu. Die Bielefelder, die in der Vorwoche eine Last-Minute-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden (1:2) einstecken mussten, nutzten ihre Überlegenheit erst spät durch Isaiah Young (89.).