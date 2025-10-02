Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Dieter Hecking fündig geworden.

Nach der Trennung von Dieter Hecking hat der VfL Bochum nun einen neuen Trainer präsentiert. Uwe Rösler übernimmt das Amt des Cheftrainers beim VfL. Das gab der Zweitligist am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Demnach leitet der 56-Jährige am Montag seine erste Trainingseinheit, für die Partie am Wochenende in Kaiserslautern ist noch Interimstrainer David Siebers verantwortlich.

Rösler, der von Januar 2020 bis Juni 2021 Trainer von Fortuna Düsseldorf war, war zuletzt drei Jahre für den dänischen Klub Aarhus GF tätig. Im vergangenen Sommer trennten sich beide Seiten - trotz guter Ergebnisse - einvernehmlich.