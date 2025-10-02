Fußball
Champions League: Das Power Ranking nach dem 2. Spieltag der Ligaphase - nur ein Team vor den Bayern
- Veröffentlicht: 02.10.2025
- 19:42 Uhr
- Chris Lugert
Die ersten beiden Spieltage der neuen Champions-League-Saison sind gespielt. Wie sieht das Kräfteverhältnis im höchsten europäischen Wettbewerb aktuell aus? ran zeigt das Power Ranking.
Von Chris Lugert
Ein Viertel der Ligaphase in der Champions League ist vorüber, die Tabelle formiert sich so ganz allmählich. Allerdings gibt es noch gehörige Unwuchten bezüglich der verschiedenen Matchups. Manche Klubs spielten bereits gegen Hochkaräter, andere haben die schwierigsten Aufgaben noch vor sich.
Weshalb die aktuelle Tabelle nur bedingt das tatsächliche Kräfteverhältnis der 36 Teams widerspiegelt. Dennoch lassen sich gewisse Schlussfolgerungen ziehen, zumindest verkleidet als Momentaufnahmen, die sich im Laufe des Wettbewerbs noch rasant verändern können.
Beim Power Ranking nach dem zweiten Spieltag blicken wir daher vor allem auf die gezeigten Leistungen und die aktuelle Formkurve. Bei der Beurteilung der reinen Ergebnisse muss berücksichtigt werden, gegen welchen Gegner diese Resultate erzielt wurden und wie der generelle spielerische Auftritt war.
So sieht das Power Ranking von ran nach zwei kompletten Spieltagen aus:
36. Platz: Kairat Almaty
Bisherige Ergebnisse:
- 1:4 vs. Sporting Lissabon (A)
- 0:5 vs. Real Madrid (H)
35. Platz: FC Paphos
Bisherige Ergebnisse:
- 0:0 vs. Olympiakos Piräus (A)
- 1:5 vs. FC Bayern München (H)
34. Platz: Ajax Amsterdam
Bisherige Ergebnisse:
- 0:2 vs. Inter Mailand (H)
- 0:4 vs. Olympique Marseille (A)
33. Platz: PSV Eindhoven
Bisherige Ergebnisse:
- 1:3 vs. Union Saint-Gilloise (H)
- 1:1 vs. Bayer Leverkusen (A)
32. Platz: FC Kopenhagen
Bisherige Ergebnisse:
- 2:2 vs. Bayer Leverkusen (H)
- 0:2 vs. Qarabag Agdam (A)
31. Platz: Bayer Leverkusen
Bisherige Ergebnisse:
- 2:2 vs. FC Kopenhagen (A)
- 1:1 vs. PSV Eindhoven (H)
30. Platz: Benfica Lissabon
Bisherige Ergebnisse:
- 2:3 vs. Qarabag Agdam (H)
- 0:1 vs. FC Chelsea (A)
29. Platz: Slavia Prag
Bisherige Ergebnisse:
- 2:2 vs. FK Bodö/Glimt (H)
- 0:3 vs. Inter Mailand (A)
28. Platz: FK Bodö/Glimt
Bisherige Ergebnisse:
- 2:2 vs. Slavia Prag (A)
- 2:2 vs. Tottenham Hotspur (H)
27. Platz: Olympiakos Piräus
Bisherige Ergebnisse:
- 0:0 vs. FC Paphos (H)
- 0:2 vs. FC Arsenal (A)
26. Platz: Athletic Bilbao
Bisherige Ergebnisse:
- 0:2 vs. FC Arsenal (H)
- 1:4 vs. Borussia Dortmund (A)
25. Platz: Union Saint-Gilloise
Bisherige Ergebnisse:
- 3:1 vs. PSV Eindhoven (A)
- 0:4 vs. Newcastle United (H)
24. Platz: Eintracht Frankfurt
Bisherige Ergebnisse:
- 5:1 vs. Galatasaray Istanbul (H)
- 1:5 vs. Atletico Madrid (A)
23. Platz: AS Monaco
Bisherige Ergebnisse:
- 1:4 vs. FC Brügge (A)
- 2:2 vs. Manchester City (H)
22. Platz: FC Brügge
Bisherige Ergebnisse:
- 4:1 vs. AS Monaco (H)
- 1:2 vs. Atalanta Bergamo (A)
21. Platz: Tottenham Hotspur
Bisherige Ergebnisse:
- 1:0 vs. FC Villarreal (H)
- 2:2 vs. FK Bodö/Glimt (A)
20. Platz: FC Villarreal
Bisherige Ergebnisse:
- 0:1 vs. Tottenham Hotspur (A)
- 2:2 vs. Juventus Turin (H)
19. Platz: Atalanta Bergamo
Bisherige Ergebnisse:
- 0:4 vs. Paris Saint-Germain (H)
- 2:1 vs. FC Brügge (H)
18. Platz: Sporting Lissabon
Bisherige Ergebnisse:
- 4:1 vs. Qairat Almaty (H)
- 1:2 vs. SSC Neapel (A)
17. Platz: Juventus Turin
Bisherige Ergebnisse:
- 4:4 vs. Borussia Dortmund (H)
- 2:2 vs. FC Villarreal (A)
16. Platz: Qarabag Agdam
Bisherige Ergebnisse:
- 3:2 vs. Benfica Lissabon (A)
- 2:0 vs. FC Kopenhagen (H)
15. Platz: FC Chelsea
Bisherige Ergebnisse:
- 1:3 vs. FC Bayern München (A)
- 1:0 vs. Benfica Lissabon (H)
14. Platz: SSC Neapel
Bisherige Ergebnisse:
- 0:2 vs. Manchester City (A)
- 2:1 vs. Sporting Lissabon (H)
13. Platz: FC Liverpool
Bisherige Ergebnisse:
- 3:2 vs. Atletico Madrid (H)
- 0:1 vs. Galatasaray Istanbul (A)
12. Platz: Galatasaray Istanbul
Bisherige Ergebnisse:
- 1:5 vs. Eintracht Frankfurt (A)
- 1:0 vs. FC Liverpool (H)
11. Platz: Newcastle United
Bisherige Ergebnisse:
- 1:2 vs. FC Barcelona (H)
- 4:0 vs. Union Saint-Gilloise (A)
10. Platz: Olympique Marseille
Bisherige Ergebnisse:
- 1:2 vs. Real Madrid (A)
- 4:0 vs. Ajax Amsterdam (H)
In Marseille läuft es aktuell wie geschmiert. Nicht nur wurde in der heimischen Liga Paris Saint-Germain bezwungen, in der Champions League feierte OM in dieser Woche einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Ajax Amsterdam. Und auch zum Auftakt bei Real verkaufte sich das Team von Trainer Roberto De Zerbi richtig gut. Die Formkurve in Marseille stimmt, in der aktuellen Verfassung ist der Klub für jeden Gegner unangenehm.
9. Platz: Borussia Dortmund
Bisherige Ergebnisse:
- 4:4 vs. Juventus Turin (A)
- 4:1 vs. Athletic Bilbao (H)
Champions League mit Beteiligung des BVB, das bedeutet in dieser Saison bislang Spektakel. Insgesamt fielen in den beiden Partien 13 Tore, der Großteil davon geht aber auf das Konto der Dortmunder. Die Schwarz-Gelben könnten gut und gerne auch bei sechs Punkten stehen, die verschenkten Zähler von Turin werfen sie auch in unserem Power Ranking ein Stück zurück. Der Auftritt gegen Bilbao war dann aber fast durchweg souverän.
8. Platz: FC Barcelona
Bisherige Ergebnisse:
- 2:1 vs. Newcastle United (A)
- 1:2 vs. Paris Saint-Germain (H)
Definiere Angstgegner - für Barca ist die Antwort auf diese Aufgabenstellung recht simpel. Es klappt einfach nicht mit einem Sieg gegen Paris, und das, obwohl bei PSG mehrere Stammkräfte ausfielen. Fußballerisch sind die Katalanen schon wieder richtig gut drauf, in der heimischen Liga ist das Team von Trainer Hansi Flick noch ungeschlagen und Tabellenführer. Doch die verdiente Niederlage gegen PSG zeigte, dass zur europäischen Spitze aktuell ein Ticken fehlt.
7. Platz: Inter Mailand
Bisherige Ergebnisse:
- 2:0 vs. Ajax Amsterdam (A)
- 3:0 vs. Slavia Prag (H)
Zwei Spiele, zwei Siege - optimaler Start für den Finalisten der Vorsaison in die Champions League. Doch wie gut ist Inter wirklich? Das muss sich gegen die großen Gegner zeigen, weshalb wir sie hier nicht unter den Top-5 einreihen. In der Serie A sind die Nerazzurri nur Fünfter, es gibt also reichlich Verbesserungsbedarf.
6. Platz: Manchester City
Bisherige Ergebnisse:
- 2:0 vs. SSC Neapel (H)
- 2:2 vs. AS Monaco (A)
Warum Manchester City nach zwei Spieltagen in der Champions League nicht bei sechs Punkten steht, wissen die Citizens wohl selbst nicht so genau. In Monaco war das Team von Pep Guardiola über weite Strecken klar überlegen, musste sich am Ende aber dennoch mit einem Punkt begnügen. Noch immer sucht ManCity die Stabilität der Vergangenheit. Kommt aber alles zusammen, ist diese Mannschaft kaum zu schlagen.
5. Platz: FC Arsenal
Bisherige Ergebnisse:
- 2:0 vs. Athletic Bilbao (A)
- 2:0 vs. Olympiakos Piräus (H)
So stark Arsenal unter Trainer Mikel Arteta in den vergangenen Jahren auch geworden ist: Der ganz große Titel fehlt nach wie vor. In der Champions League haben die Gunners große Ambitionen, die ersten zwei Spieltage unterstrichen das deutlich. Zwei unspektakuläre, aber auch ungefährdete 2:0-Siege bedeuten Platz fünf in der Tabelle und auch in unserem Power Ranking. Die großen Aufgaben warten aber noch, dann wird sich zeigen, wie gut Arsenal wirklich ist.
4. Platz: Atletico Madrid
Bisherige Ergebnisse:
- 2:3 vs. FC Liverpool (A)
- 5:1 vs. Eintracht Frankfurt (H)
Ja, Atletico kam nur schwer in die Saison rein. Es rumpelte, es knirschte, es gab keinen Flow. Noch vor zwei Wochen wäre Atletico hier nicht unter den Top-10 gewesen. Doch inzwischen ist vieles anders. Fünf Tore im Derby gegen Real Madrid, wenige Tage später einer bemitleidenswerten Frankfurter Eintracht die Grenzen aufgezeigt. Die Rojiblancos gehören aktuell zu den formstärksten Teams Europas. Und Julian Alvarez spielt wie vom anderen Stern.
3. Platz: Real Madrid
Bisherige Ergebnisse:
- 2:1 vs. Olympique Marseille (H)
- 5:0 vs. Kairat Almaty (A)
Warum führen wir dann Real immer noch vor Atletico? Nun ja, es ist die Champions League, sozusagen der Haus- und Hof-Wettbewerb der Königlichen. Und da ist Real immer noch etwas anders zu bewerten. Almaty wehrte sich nach Kräften, hatte der individuellen Qualität von Kylian Mbappe aber schlussendlich nichts entgegenzusetzen. Auch hier gilt: Die großen Gegner werden Aufschluss darüber geben, wie gut das Team von Trainer Xabi Alonso wirklich ist. Aber bei den Blancos gibt es immer auch den "benefit of the doubt".
2. Platz: FC Bayern München
Bisherige Ergebnisse:
- 3:1 vs. FC Chelsea (H)
- 5:1 vs. FC Pafos (A)
Erst den Klub-Weltmeister leicht und locker bezwungen, dann auf Zypern gar nicht erst den Anschein einer Blamage erweckt - mit dem FC Bayern ist zu rechnen, auch international. Alle Pflichtspiele der bisherigen Saison wurden gewonnen, und das meist in unverschämt überlegener Manier. Und dabei fehlen ja auch noch ein paar Spieler verletzt. Die Auswärtsspiele in London beim FC Arsenal und vor allem in Paris werden zeigen, ob die Münchner tatsächlich ein Top-Favorit auf den Henkelpott sind. Aktuell spricht aber nur wenig dagegen.
1. Platz: Paris Saint-Germain
Bisherige Ergebnisse:
- 4:0 vs. Atalanta Bergamo (H)
- 2:1 vs. FC Barcelona (A)
An PSG gibt es derzeit aber kein Vorbeikommen. Nicht nur, weil die Franzosen der Titelverteidiger sind, sondern weil sie keine Anzeichen einer Sättigung zeigen. Bestes Beispiel war der Auftritt in Barcelona. Ousmane Dembele, Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia fehlten verletzt, trotzdem zeigte das Team von Trainer Luis Enrique ein herausragendes Spiel. National ist Paris auf Strecke ohnehin konkurrenzlos - trotz der Pleite gegen Marseille -, weshalb sich der Klub erneut vollends auf die Champions League konzentrieren kann. Und dann muss erstmal jemand dieses Team schlagen.