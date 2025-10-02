Anzeige

Anzeige

36. Platz: Kairat Almaty Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. Sporting Lissabon (A)

0:5 vs. Real Madrid (H)

Anzeige

Anzeige

35. Platz: FC Paphos Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. Olympiakos Piräus (A)

1:5 vs. FC Bayern München (H)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

34. Platz: Ajax Amsterdam Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Inter Mailand (H)

0:4 vs. Olympique Marseille (A)

33. Platz: PSV Eindhoven Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. Union Saint-Gilloise (H)

1:1 vs. Bayer Leverkusen (A)

Anzeige

32. Platz: FC Kopenhagen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Bayer Leverkusen (H)

0:2 vs. Qarabag Agdam (A)

Anzeige

31. Platz: Bayer Leverkusen Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FC Kopenhagen (A)

1:1 vs. PSV Eindhoven (H)

Anzeige

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022

Anzeige

30. Platz: Benfica Lissabon Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. Qarabag Agdam (H)

0:1 vs. FC Chelsea (A)

Anzeige

29. Platz: Slavia Prag Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. FK Bodö/Glimt (H)

0:3 vs. Inter Mailand (A)

28. Platz: FK Bodö/Glimt Bisherige Ergebnisse: 2:2 vs. Slavia Prag (A)

2:2 vs. Tottenham Hotspur (H)

Anzeige

Anzeige

27. Platz: Olympiakos Piräus Bisherige Ergebnisse: 0:0 vs. FC Paphos (H)

0:2 vs. FC Arsenal (A)

26. Platz: Athletic Bilbao Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. FC Arsenal (H)

1:4 vs. Borussia Dortmund (A)

Anzeige

25. Platz: Union Saint-Gilloise Bisherige Ergebnisse: 3:1 vs. PSV Eindhoven (A)

0:4 vs. Newcastle United (H)

Anzeige

24. Platz: Eintracht Frankfurt Bisherige Ergebnisse: 5:1 vs. Galatasaray Istanbul (H)

1:5 vs. Atletico Madrid (A)

23. Platz: AS Monaco Bisherige Ergebnisse: 1:4 vs. FC Brügge (A)

2:2 vs. Manchester City (H)

22. Platz: FC Brügge Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. AS Monaco (H)

1:2 vs. Atalanta Bergamo (A)

21. Platz: Tottenham Hotspur Bisherige Ergebnisse: 1:0 vs. FC Villarreal (H)

2:2 vs. FK Bodö/Glimt (A)

20. Platz: FC Villarreal Bisherige Ergebnisse: 0:1 vs. Tottenham Hotspur (A)

2:2 vs. Juventus Turin (H)

Thomas Müller gefeiert! Whitecaps-Fans lieben ihren deutschen Champion

19. Platz: Atalanta Bergamo Bisherige Ergebnisse: 0:4 vs. Paris Saint-Germain (H)

2:1 vs. FC Brügge (H)

18. Platz: Sporting Lissabon Bisherige Ergebnisse: 4:1 vs. Qairat Almaty (H)

1:2 vs. SSC Neapel (A)

17. Platz: Juventus Turin Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Borussia Dortmund (H)

2:2 vs. FC Villarreal (A)

16. Platz: Qarabag Agdam Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Benfica Lissabon (A)

2:0 vs. FC Kopenhagen (H)

15. Platz: FC Chelsea Bisherige Ergebnisse: 1:3 vs. FC Bayern München (A)

1:0 vs. Benfica Lissabon (H)

14. Platz: SSC Neapel Bisherige Ergebnisse: 0:2 vs. Manchester City (A)

2:1 vs. Sporting Lissabon (H)

13. Platz: FC Liverpool Bisherige Ergebnisse: 3:2 vs. Atletico Madrid (H)

0:1 vs. Galatasaray Istanbul (A)

12. Platz: Galatasaray Istanbul Bisherige Ergebnisse: 1:5 vs. Eintracht Frankfurt (A)

1:0 vs. FC Liverpool (H)

11. Platz: Newcastle United Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. FC Barcelona (H)

4:0 vs. Union Saint-Gilloise (A)

FC Bayern - Manuel Neuer gibt Reporter Nachhilfe: "Warst du mal im Tor?"

10. Platz: Olympique Marseille Bisherige Ergebnisse: 1:2 vs. Real Madrid (A)

4:0 vs. Ajax Amsterdam (H) In Marseille läuft es aktuell wie geschmiert. Nicht nur wurde in der heimischen Liga Paris Saint-Germain bezwungen, in der Champions League feierte OM in dieser Woche einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Ajax Amsterdam. Und auch zum Auftakt bei Real verkaufte sich das Team von Trainer Roberto De Zerbi richtig gut. Die Formkurve in Marseille stimmt, in der aktuellen Verfassung ist der Klub für jeden Gegner unangenehm.

9. Platz: Borussia Dortmund Bisherige Ergebnisse: 4:4 vs. Juventus Turin (A)

4:1 vs. Athletic Bilbao (H) Champions League mit Beteiligung des BVB, das bedeutet in dieser Saison bislang Spektakel. Insgesamt fielen in den beiden Partien 13 Tore, der Großteil davon geht aber auf das Konto der Dortmunder. Die Schwarz-Gelben könnten gut und gerne auch bei sechs Punkten stehen, die verschenkten Zähler von Turin werfen sie auch in unserem Power Ranking ein Stück zurück. Der Auftritt gegen Bilbao war dann aber fast durchweg souverän. Kommentar: Die Lobeshymnen auf den BVB kommen mal wieder zu früh

8. Platz: FC Barcelona Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Newcastle United (A)

1:2 vs. Paris Saint-Germain (H) Definiere Angstgegner - für Barca ist die Antwort auf diese Aufgabenstellung recht simpel. Es klappt einfach nicht mit einem Sieg gegen Paris, und das, obwohl bei PSG mehrere Stammkräfte ausfielen. Fußballerisch sind die Katalanen schon wieder richtig gut drauf, in der heimischen Liga ist das Team von Trainer Hansi Flick noch ungeschlagen und Tabellenführer. Doch die verdiente Niederlage gegen PSG zeigte, dass zur europäischen Spitze aktuell ein Ticken fehlt.

7. Platz: Inter Mailand Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Ajax Amsterdam (A)

3:0 vs. Slavia Prag (H) Zwei Spiele, zwei Siege - optimaler Start für den Finalisten der Vorsaison in die Champions League. Doch wie gut ist Inter wirklich? Das muss sich gegen die großen Gegner zeigen, weshalb wir sie hier nicht unter den Top-5 einreihen. In der Serie A sind die Nerazzurri nur Fünfter, es gibt also reichlich Verbesserungsbedarf.

6. Platz: Manchester City Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. SSC Neapel (H)

2:2 vs. AS Monaco (A) Warum Manchester City nach zwei Spieltagen in der Champions League nicht bei sechs Punkten steht, wissen die Citizens wohl selbst nicht so genau. In Monaco war das Team von Pep Guardiola über weite Strecken klar überlegen, musste sich am Ende aber dennoch mit einem Punkt begnügen. Noch immer sucht ManCity die Stabilität der Vergangenheit. Kommt aber alles zusammen, ist diese Mannschaft kaum zu schlagen.

5. Platz: FC Arsenal Bisherige Ergebnisse: 2:0 vs. Athletic Bilbao (A)

2:0 vs. Olympiakos Piräus (H) So stark Arsenal unter Trainer Mikel Arteta in den vergangenen Jahren auch geworden ist: Der ganz große Titel fehlt nach wie vor. In der Champions League haben die Gunners große Ambitionen, die ersten zwei Spieltage unterstrichen das deutlich. Zwei unspektakuläre, aber auch ungefährdete 2:0-Siege bedeuten Platz fünf in der Tabelle und auch in unserem Power Ranking. Die großen Aufgaben warten aber noch, dann wird sich zeigen, wie gut Arsenal wirklich ist.

4. Platz: Atletico Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:3 vs. FC Liverpool (A)

5:1 vs. Eintracht Frankfurt (H) Ja, Atletico kam nur schwer in die Saison rein. Es rumpelte, es knirschte, es gab keinen Flow. Noch vor zwei Wochen wäre Atletico hier nicht unter den Top-10 gewesen. Doch inzwischen ist vieles anders. Fünf Tore im Derby gegen Real Madrid, wenige Tage später einer bemitleidenswerten Frankfurter Eintracht die Grenzen aufgezeigt. Die Rojiblancos gehören aktuell zu den formstärksten Teams Europas. Und Julian Alvarez spielt wie vom anderen Stern.

FC Bayern - Kimmich reagiert vor Duell: "Verrückte Ergebnisse" der Eintracht

3. Platz: Real Madrid Bisherige Ergebnisse: 2:1 vs. Olympique Marseille (H)

5:0 vs. Kairat Almaty (A) Warum führen wir dann Real immer noch vor Atletico? Nun ja, es ist die Champions League, sozusagen der Haus- und Hof-Wettbewerb der Königlichen. Und da ist Real immer noch etwas anders zu bewerten. Almaty wehrte sich nach Kräften, hatte der individuellen Qualität von Kylian Mbappe aber schlussendlich nichts entgegenzusetzen. Auch hier gilt: Die großen Gegner werden Aufschluss darüber geben, wie gut das Team von Trainer Xabi Alonso wirklich ist. Aber bei den Blancos gibt es immer auch den "benefit of the doubt".

2. Platz: FC Bayern München Bisherige Ergebnisse: 3:1 vs. FC Chelsea (H)

5:1 vs. FC Pafos (A) Erst den Klub-Weltmeister leicht und locker bezwungen, dann auf Zypern gar nicht erst den Anschein einer Blamage erweckt - mit dem FC Bayern ist zu rechnen, auch international. Alle Pflichtspiele der bisherigen Saison wurden gewonnen, und das meist in unverschämt überlegener Manier. Und dabei fehlen ja auch noch ein paar Spieler verletzt. Die Auswärtsspiele in London beim FC Arsenal und vor allem in Paris werden zeigen, ob die Münchner tatsächlich ein Top-Favorit auf den Henkelpott sind. Aktuell spricht aber nur wenig dagegen. FC Bayern dominant: Was Kompany besser macht als im Vorjahr