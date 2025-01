2. Bundesliga: Zuschauerrekord am 19. Spieltag?

Mehrere attraktive Partien in großen Stadien könnten an diesem Wochenende für einen Rekord in der 2. Bundesliga sorgen.

Am 24. Spieltag der Saison 2023/2024 der 2. Bundesliga strömten 305.846 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien der 2. Bundesliga und sorgten für einen Rekordbesuch im Unterhaus.

Dieser Rekord könnte am aktuellen 19. Spieltag dieser Saison in der 2. Bundesliga gebrochen werden. Berechnungen des Blogs "Die falsche 9" zufolge könnten mehr als 310.000 Fans die Spiele besuchen, was den Spieltag zu einem historischen machen würde.

Vor allem die Partien Hertha BSC - Hamburger SV (71.500 erwartete Zuschauer), Schalke 04 - 1. FC Nürnberg (62.000) und 1. FC Köln - SV Elversberg (50.000) am Samstag könnten zu dem Rekord beitragen.