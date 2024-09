Am Wochenende beginnt die neue Saison der 2. Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV (Freitag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und auf ran.de). ran stellt euch die wertvollste Mannschaft der Liga vor. So viel sei verraten: Ein Team dominiert die Elf ganz klar. (Quelle: Transfermarkt.de)