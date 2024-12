Zum Abschluss des 16. Spieltags der 2. Bundesliga setzt der 1. FC Köln seinen Weg in Richtung Tabellenspitze fort. Ganz oben thront aber die SV Elversberg. Hannover 96 erleidet einen Rückschlag. Der 1. FC Köln hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt und in der 2. Fußball-Bundesliga Platz zwei erobert. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber setzte sich am 16. Spieltag auch dank des an allen Toren beteiligten Damion Downs mit 3:1 (3:0) im Traditionsduell gegen den 1. FC Nürnberg durch, es war der siebte Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen der Rheinländer. Downs (6.), Florian Kainz (17., Foulelfmeter) und Denis Huseinbasic (31.) erzielten die Treffer der Kölner, die in der engen oberen Tabellenhälfte einen großen Satz machten. Jens Castrop (59.) traf für Nürnberg. Die gut gestartete Mannschaft von Miroslav Klose muss sich nach dem siebten Spiel ohne Sieg eher nach unten orientieren.

Elversberg siegt in Braunschweig und übernimmt Spitze Die SV Elversberg übernahm erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung im Unterhaus. Durch ein 3:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig lösten die Saarländer den SC Paderborn an der Spitze ab. Fisnik Asllani (62., 79.) sorgte per Doppelpack für den Erfolg. Maurice Neubauer (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Elversberg, das im engen Aufstiegsrennen seit Wochen überraschend gut Schritt hält, steht nun wie der 1. FC Köln und Paderborn bei 28 Punkten, weist aber das bessere Torverhältnis auf. Der Erfolg beim Tabellenvorletzten Braunschweig war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Die starke Serie der Eintracht, die zuvor fünf Heimspiele nicht verloren hatte, endete damit.

