In der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg das Kellerduell in Braunschweig gewonnen. Fortuna Düsseldorf startet auch mit einem Sieg ins Jahr 2026.

Der 1. FC Magdeburg hat seine gute Form aus den vergangenen Spielen ins neue Jahr mitgenommen und im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einem direkten Widersacher einen Tiefschlag verpasst.

Das Team von Trainer Petrik Sander gewann zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Braunschweig mit 3:0 (1:0) und zog in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei.

Mateusz Zukowski stand in der 41. Minute aus kurzer Distanz goldrichtig und staubte ab. Ron-Thorben Hoffmann im Eintracht-Tor hatte zuvor den platzierten Fernschuss des abermals starken Baris Atik nur nach vorne abwehren können.