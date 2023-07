Platz 4 - VfL Osnabrück

HÖRT UNS AN! Ja! Es wirkt wild. Der VfL setzt auf ein Trikot mit verschiedenen LILA-Tönen und weißen Akzenten. Der Sponsor ist auch eher lala, ABER irgendwie ... irgendwie finden wir es passt perfekt zum Verein und sticht komplett aus der Masse raus. Osnabrück ist nun mal lila und so ist es mal ein anderer Look, der nach etwas Gewöhnungszeit gefällt. Mutiger Platz 4, aber wir verstehen jedes Ranking, in dem das Trikot in der unteren Tabellenregion landet. © Bundesliga.com