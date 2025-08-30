Hannover 96 setzt in der 2. Bundesliga seine perfekte Serie fort. Holstein Kiel kassiert derweil wieder einen Rückschlag.

Hannover 96 hat seinen Traumstart in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel trotzte die Mannschaft von Trainer Christian Titz einem Rückstand und gewann dank zweier Standardtore noch mit 2:1 (0:1). 96 bleibt mit der perfekten Punkteausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an der Tabellenspitze, während die Kieler nach dem leichten Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen den nächsten Rückschlag kassierten.

Phil Harres brachte die Kieler, die nach zwei Niederlagen zum Saisonstart zuletzt im DFB-Pokal und in der Liga zweimal nacheinander gewonnen hatten, zunächst in Führung (21.). Doch in der zweiten Halbzeit drehten Virgil Ghita (62.) und Top-Joker Benjamin Källman (69.) jeweils nach Standards von Kapitän Enzo Leopold die Partie zugunsten der Gäste.