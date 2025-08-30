Fußball
2. Bundesliga: Hannover dreht Partie in Kiel und setzt perfekte Serie fort
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 14:57 Uhr
- SID
Hannover 96 setzt in der 2. Bundesliga seine perfekte Serie fort. Holstein Kiel kassiert derweil wieder einen Rückschlag.
Hannover 96 hat seinen Traumstart in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel trotzte die Mannschaft von Trainer Christian Titz einem Rückstand und gewann dank zweier Standardtore noch mit 2:1 (0:1). 96 bleibt mit der perfekten Punkteausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an der Tabellenspitze, während die Kieler nach dem leichten Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen den nächsten Rückschlag kassierten.
Phil Harres brachte die Kieler, die nach zwei Niederlagen zum Saisonstart zuletzt im DFB-Pokal und in der Liga zweimal nacheinander gewonnen hatten, zunächst in Führung (21.). Doch in der zweiten Halbzeit drehten Virgil Ghita (62.) und Top-Joker Benjamin Källman (69.) jeweils nach Standards von Kapitän Enzo Leopold die Partie zugunsten der Gäste.
Hannover feiert nächsten Sieg
Nach einer Anfangsphase ohne Höhepunkte nutzte Harres gleich die erste gute Chance der Kieler. Der 23-Jährige verwandelte eine Flanke von Linksverteidiger John Tolkin per Rechtsschuss zu seinem ersten Zweitligator. Hannover wurde erst kurz vor der Halbzeit gefährlich. Maurice Neubauer scheiterte mit einem Distanzschuss an der Latte (39.), Jannik Rochelt kurz darauf im Strafraum an Kiels Torwart Jonas Krumrey (41.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm 96 gleich wieder die Kontrolle und belohnte sich durch Ghita, der eine Leopold-Ecke einköpfte. Nur sieben Minuten später fand Leopold mit einem Freistoß den Kopf des eingewechselten Källman, der im dritten Ligaspiel nacheinander traf. Alle drei Saisontore erzielte der finnische Neuzugang als Joker.