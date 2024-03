2. Liga: Wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen! St. Pauli schlägt Hertha

Anzeige

Der 1. FC St. Pauli macht mit dem Sieg gegen Hertha BSC den nächsten großen Schritt im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga.

Der FC St. Pauli hat den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler setzte sich am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach einem dominanten Auftritt mit 2:0 (2:0) gegen Hertha BSC durch und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Hamburger SV auf dem Relegationsplatz drei.

Abwehrspieler Manolis Saliakas brachte die Kiezkicker per abgefälschtem Distanzschuss bereits in der 16. Spielminute in Führung. Noch vor dem Halbzeitpfiff legte Marcel Hartel vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Millerntor per Linksschuss nach (44.).

Bei St. Pauli hatte sich vor der Partie viel um Hürzeler gedreht. Der 31-Jährige hatte am Freitag nach langem Poker die Verlängerung seines Vertrags über den Sommer hinaus bekannt gegeben. Gegen Hertha zeigte sein Team dann einmal mehr viele Facetten eines Spitzenteams.

Mit der Intensität und der Ordnung der Gastgeber konnten die Berliner im ersten Durchgang kaum mithalten. In der zweiten Hälfte hielt Hertha entschlossener entgegen, aber St. Pauli setzte sich durch.