Schalke 04 vs. Hertha BSC: Übersicht zum Auftaktspiel in der 2. Bundesliga

Mit dem FC Schalke und Hertha BSC treffen zwei große Namen bereits zum Auftakt aufeinander. Die beiden im Vorjahr enttäuschenden Vereine wollen in der Saison 2025/26 alles besser machen. Am Freitag, 1. August, soll der Grundstein gelegt werden. Die Übertragung der Partie beginnt um 20:00Uhr.

Hertha BSC ist mit klaren Aufstiegsambitionen in die Saison 2024/25 gestartet, jedoch hat es am Ende nur für Rang elf gereicht. In dieser Saison soll Stefan Leitl das Team stabilisieren und nach Möglichkeit zurück in die Bundesliga führen. Eine klare Leistungssteigerung wird aber nötig sein.

Die Knappen waren zwar in der heißen Saisonphase nie akut in Abstiegsgefahr, jedoch lagen am Ende gerade mal drei Punkte zwischen Schalke und dem Relegationsplatz.

Die Königsblauen haben die letzten vier Saisonspiele allesamt verloren und landeten am Ende auf Platz 14. Nach dem ernüchternden Resultat gilt es nun wieder, einen einstelligen Platz zu erreichen. Vom Aufstieg dürfte kaum jemand träumen.

Zuletzt hakte Kapitän Kenan Karaman bereits vor dem Saisonstart den Aufstieg ab - und kritisierte Ex-Trainer van Wonderen.