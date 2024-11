Die Sieglos-Serie des 1. FC Magdeburg setzt sich fort. Auch gegen einen Aufsteiger verpasst das Team von Trainer Christian Titz einen Dreier.

Der 1. FC Magdeburg droht nach der fünften Partie in Serie ohne Sieg den Anschluss an die Aufstiegsränge in der 2. Bundesliga zu verlieren.

Durch das 0:0 in der Avnet-Arena gegen Aufsteiger SSV Ulm blieb der FCM auch im sechsten Heimspiel der Saison ohne Dreier. Auch Ulm ist seit fünf Spielen ohne Erfolg und bleibt im Tabellenkeller stecken.

Ohne Top-Torjäger Martijn Kaars (fünf Saisontore), der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlte, ließen die Magdeburger offensive Durchschlagskraft vermissen. Die meiste Gefahr strahlten die Fernschüsse von Mohammed El Hankouri (19., 24.) und ein Freistoß von Marcus Mathisen (61.) aus.

Bei den verletzungsgebeutelten Ulmern, die nach einer Meniskus-OP unter der Woche künftig auch auf Vize-Kapitän Thomas Geyer verzichten müssen, ging nach vorne genauso wenig. Der Platzverweis von Philipp Strompf (87.) nach wiederholtem Foulspiel änderte am Ergebnis nichts mehr.