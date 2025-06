FC Schalke: Transferüberschuss von neun Millionen Euro nötig

Zweitligist Schalke 04 muss in der kommenden Saison erneut einen Transferüberschuss von etwa neun Millionen Euro erzielen. Das bestätigte der neue Sportvorstand Frank Baumann der WAZ.

"Man kann sehen, welche Transferüberschüsse wir in der vergangenen Saison erzielt haben – und das wird in eine ähnliche Richtung gehen", sagte Baumann angesprochen auf die DFL-Auflage, wonach der Klub zum weiteren Abbau des negativen Eigenkapitals einen Gewinn erzielen muss.

In der vergangenen Saison nahmen die Königsblauen allein durch den Verkauf von Assan Ouedraogo an RB Leipzig rund zehn Millionen Euro ein. In diesem Sommer fehlen derartige Erlöse bisher. Stürmer Moussa Sylla und U19-Nationalspieler Taylan Bulut gelten laut WAZ jedoch als gefragte Verkaufskandidaten.

Auf der anderen Seite zahlte Schalke für den neuen Trainer Miron Muslic nach WAZ-Informationen eine Ablöse von knapp unter einer Million Euro. Diese Investition soll sich laut Baumann zukünftig aber noch auszahlen: "Er hat es geschafft, bei all seinen Stationen Werte zu entwickeln", sagte der 49-Jährige: "Wir brauchen Transfererlöse – nicht nur in dieser Saison, auch in der Zukunft."

Verstärkungen für den Kader suchen die Schalker noch "gerade in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld", erklärte Baumann, der trotz des finanziellen Drucks in der Aufgabe auf Schalke "kein Risiko, sondern eher eine sehr reizvolle Chance" sieht.

Im Vergleich zu den Vorjahren habe der Verein jetzt "einen festen Boden gefunden", so der langjährige Sport-Geschäftsführer von Werder Bremen. Er "spüre, dass eine Bereitschaft da ist, ein Fundament und eine Struktur aufzubauen".