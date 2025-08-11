Anzeige
Schiri-legende klärt auf

FC Schalke 04 benachteiligt? "Hat sich täuschen lassen" - Schiri-Experte Urs Meier kritisiert VAR-Einsatz beim 1. FC Kaiserslautern

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 21:49 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

In der 2. Bundesliga müssen sich Zuschauer und Spieler an lange Nachspielzeiten gewöhnen. Dies und weitere Aufreger analysiert Schiedsrichter-Legende Urs Meier im ran-Interview.

Von Mike Stiefelhagen

Acht Minuten Nachspielzeit bei Bochum gegen Elversberg, sogar zwölf Minuten bei Kaiserslautern gegen Schalke. Die Schiedsrichter in Deutschland wurden vor Beginn dieser Saison angehalten, jede kleine Unterbrechung ordentlich nachspielen zu lassen. Das gefällt nicht jedem.

Zudem sorgt ein VAR-Einsatz beim Lautern-Spiel für Diskussionen, genauso wie die zweitschnellste Gelb-Rote-Karte der deutschen Fußballgeschichte bei Bochum gegen Elversberg.

Auch ein blankziehender Fan sorgt für einen kuriosen Elfmeter-Moment in der 3. Liga bei Wiesbaden gegen Verl. Die Aufreger und die neue Schiri-Marschroute ordnet der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier im ran-Interview ein.

Anzeige
Anzeige
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: FC Bayern vs. RB Leipzig live auf Joyn

Das Auftakt-Match der Bundesliga steigt am 22. August um 20:30 Uhr.

Anzeige
Anzeige

Neue Regel: Längere Nachspielzeiten in Deutschland

Urs Meier über ...

... die neuen langen Nachspielzeiten (teils über zehn Minuten) in Deutschland: "Die verlorene Zeit soll nachgespielt werden. Dann ist es halt so, dass Spiele mal bis zu zehn Minuten nachgespielt werden. Ist ja auch für die Zuschauer gut, die für ihr Geld Fußball sehen wollen. Es gehört mittlerweile zu Spielen dazu, dass diese richtig nachgespielt werden. Es gibt jedoch ein großes Aber. Denn die Nachspielzeit muss nachvollziehbar sein. Es kann nicht sein, dass der eine Schiedsrichter für die gleichen Unterbrechungen länger oder kürzer nachspielen lässt als der andere Schiedsrichter. Im Grunde finde ich es aber - vor allem für die Fans - eine gute Sache.

... die Kartenflut in den Spielen seit Saisonstart: "Wir befinden uns zu Beginn einer Saison. Die Schiedsrichter wurden vorab instruiert, die Spieler maximal zu schützen. Das hat oberste Priorität. Von daher kann es sein, dass zum Start einer Meisterschaft etwas genauer und kleinlicher hingeschaut wird. Manche Schiedsrichter sind vielleicht auch neu in der Liga und versuchen, besonders genau beziehungsweise kleinlich zu agieren."

... die Gelb-Rote Karte gegen Elversberg-Verteidiger Jan Gyamerah, nach zwei Vergehen in fünf Minuten zu Spielbeginn: "Die erste Gelbe Karte, auch wenn es in der ersten Spielminute passiert, ist absolut vertretbar. Da geht es auf den Fuß, auf den Mann, genau sowas möchte der Schiedsrichter vermeiden und nicht haben. Von daher finde ich es gut, dass der Referee hier mit der Gelben Karte eine klare Linie direkt aufzeigt. Bei der zweiten Aktion hingegen fehlt mir sehr, sehr viel. Die Hand des Spielers geht nicht zum Ball. Es kann passieren, dass der Ball in der Situation mal an die Hand geht. Das ist einfach kein strafbares Handspiel. Da kann es auch keine Gelb-Rote Karte für geben. Das ist der falsche Maßstab. Kann passieren, aber sollte nicht passieren. Das hat mit der Regelauslegung und mit dem, wo man hin will, nichts zu tun."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Urs Meier wütet gegen VAR-Einsatz bei Lautern gegen Schalke

... den Platzverweis gegen Kaiserslautern-Spieler Leon Robinson, der nach einem VAR-Einsatz auf eine Gelbe Karte zurückgestuft wurde: "Ich frage mich, muss der VAR da überhaupt einsteigen? Denn die Regel sagt, dass der Video Assistant Referee nur bei einer klaren Fehlentscheidung einschreiten soll. Und die Rote Karte war überhaupt keine klare Fehlentscheidung. Wie der Lautern-Spieler in diesen Zweikampf reingeht, mit welcher Intensität, mit vollem Tempo, mit gestrecktem Bein, volles Risiko - wenn der Schalke-Spieler das Bein nicht zurückzieht oder anders getroffen wird, dann ist da ganz, ganz viel kaputt. Genau das sind eigentlich die Lehrvideos, die die Schiedsrichter kriegen, wo man sagt, da müsst ihr strenger und konsequenter sein. Das kann nicht sein, dass man so in einen Zweikampf geht und so rücksichtlos agiert. Dass man da noch irgendwie den Ball trifft, ist ja schön und gut, aber das ist nicht das Kriterium!

Egal, in welcher Liga oder Wettbewerb, bei der UEFA wie beim DFB: Das ist Rot! Und der Schiedsrichter trifft ja auch die richtige Entscheidung. Die Absicht, die Geschwindigkeit, die Rücksichtslosigkeit und die Intensität lassen ja keine andere Schlussfolgerung zu. Warum der VAR ihn da rauszitiert, verstehe ich nicht. Das ist nicht im Sinne des VAR-Erfinders. Da sollen die Schiedsrichter Verantwortung übernehmen. Er hat erst richtig entschieden und sich dann vom VAR täuschen lassen. Das ist nicht gut."

FC Schalke 04 v Hertha BSC - 2. Bundesliga

2. Bundesliga pur: Alle Zweitliga-Highlights - jetzt kostenlos streamen

Verpasse kein Highlight der 2. Bundesliga .

2. Bundesliga: So viel kostet ein Bier und eine Bratwurst in den Stadien

1 / 19
<em><strong>Wer zahlt wie viel für Bier und Wurst in der 2. Bundesliga?</strong><br>In Kiel hat ein heikles Thema für Aufruhr gesorgt: Die hohen Catering-Preise führten zu einem Fan-Boykott. Doch wie sieht es in den anderen Stadien aus? Was kosten eine Bratwurst und ein kühles Bier in jeder Arena?&nbsp;<strong>ran</strong>&nbsp;gibt einen Überblick. (Quelle: fussballmafia.de)</em>
© Revierfoto

Wer zahlt wie viel für Bier und Wurst in der 2. Bundesliga?
In Kiel hat ein heikles Thema für Aufruhr gesorgt: Die hohen Catering-Preise führten zu einem Fan-Boykott. Doch wie sieht es in den anderen Stadien aus? Was kosten eine Bratwurst und ein kühles Bier in jeder Arena? ran gibt einen Überblick. (Quelle: fussballmafia.de)

<strong>FC Schalke 04</strong><br>Bier: 5,10 Euro<br>Wurst: 3,80 Euro
© DeFodi Images

FC Schalke 04
Bier: 5,10 Euro
Wurst: 3,80 Euro

<strong>SG Dynamo Dresden</strong><br>Bier: 4,50 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© 2025 Getty Images

SG Dynamo Dresden
Bier: 4,50 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>SV Elversberg</strong><br>Bier: 5,00 Euro<br>Wurst: 4,00 Euro
© DeFodi Images

SV Elversberg
Bier: 5,00 Euro
Wurst: 4,00 Euro

<strong>SV Darmstadt 98</strong><br>Bier: 5,00 Euro<br>Wurst: 4,00 Euro
© 2024 Getty Images

SV Darmstadt 98
Bier: 5,00 Euro
Wurst: 4,00 Euro

<strong>1. FC Magdeburg</strong><br>Bier: 5,20 Euro<br>Wurst: 4,00 Euro
© Jan Huebner

1. FC Magdeburg
Bier: 5,20 Euro
Wurst: 4,00 Euro

<strong>DSC Arminia Bielefeld</strong><br>Bier: 5,30 Euro<br>Wurst: 3,90 Euro
© 2025 Getty Images

DSC Arminia Bielefeld
Bier: 5,30 Euro
Wurst: 3,90 Euro

<strong>1. FC Nürnberg</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,00 Euro
© 2025 Getty Images

1. FC Nürnberg
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,00 Euro

<strong>SC Preußen Münster</strong><br>Bier: 5,00 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© 2025 Getty Images

SC Preußen Münster
Bier: 5,00 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>SC Paderborn 07</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,00 Euro
© 2025 Getty Images

SC Paderborn 07
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,00 Euro

<strong>Hertha BSC</strong><br>Bier: 5,20 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© Nordphoto

Hertha BSC
Bier: 5,20 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>Hannover 96</strong><br>Bier: 5,30 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© Sven Simon

Hannover 96
Bier: 5,30 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>Fortuna Düsseldorf</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,40 Euro
© Maximilian Koch

Fortuna Düsseldorf
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,40 Euro

<strong>VfL Bochum</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,40 Euro
© imago

VfL Bochum
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,40 Euro

<strong>Holstein Kiel</strong><br>Bier: 5,00 Euro<br>Wurst: 5,00 Euro
© Steinsiek.ch

Holstein Kiel
Bier: 5,00 Euro
Wurst: 5,00 Euro

<strong>SpVgg Greuther Fürth</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© Zink

SpVgg Greuther Fürth
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>Karlsruher SC</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© dts Nachrichtenagentur

Karlsruher SC
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>Eintracht Braunschweig</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© regios24

Eintracht Braunschweig
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,50 Euro

<strong>1. FC Kaiserslautern</strong><br>Bier: 5,50 Euro<br>Wurst: 4,50 Euro
© Getty Images

1. FC Kaiserslautern
Bier: 5,50 Euro
Wurst: 4,50 Euro

... mögliche Konsequenzen nach schlechten Schiedsrichter-Leistungen: "Ich finde nicht, dass ein Schiedsrichter sofort Konsequenzen spüren muss, wenn er schlecht gepfiffen hat. Es kann sein, dass er mal in einer schlechten Phase steckt, müde ist oder psychisch müde ist, weil er viele Spiele hat. Dann schützt man den Ref, indem man ihn nicht in der obersten Liga einsetzt oder ein Wochenende frei gibt. Für mich ist ein Schiri wie ein Torhüter. Und wenn ein Keeper ein haltbares Tor reinlässt, weil er nicht den besten Tag hatte, dann wird er auch nicht sofort auf die Bank gesetzt und genießt Vertrauen. Bei Schiedsrichtern ist das zentral. Natürlich muss man Dinge aufarbeiten und ihnen Gelegenheiten geben, auf dem Platz zu performen. Wir müssen da Schiedsrichter stärken."

Anzeige
Anzeige

Nackter Fan bei Elfmeterausführung ein Kuriosum mit Reaktionsmöglichkeit

... die vielleicht fehlende Transparenz / Interviews der Schiedsrichter nach Spielen und Entscheidungen: "Wenn anständig gefragt wird und ein Foul erklärbar ist, dann sollte man sich auch stellen. Auch wenn es mal ein nicht so gutes Spiel war oder man einen Fehler gemacht hat. Steh dazu. Schau es dir nochmal an und revidiere vielleicht auch mal deinen ersten Eindruck. Ich bin ein Befürworter der offenen Kommunikation und verstehe nicht, wenn man Interviews ablehnt. Aber es muss immer auf einer sachlichen Ebene geschehen und der Schiedsrichter muss die Szene nochmal in Ruhe vorgelegt bekommen."

... den kuriosen Fan, der in der 3. Liga beim Spiel Wiesbaden gegen Verl den Schützen ablenken wollte, indem er blank zog: "Auf jeden Fall kurios, das habe ich auch noch nicht gesehen. Genial. Als Schiedsrichter musst du natürlich schauen, ob so eine Aktion den Schützen stört oder überrascht. Das ist wie mit den Laserpointern aus dem Block. Da hat man immer die Möglichkeit, einen Elfmeter wiederholen zu lassen. In diesem Fall auch. Es muss jedoch klar erkennbar sein, dass der Schütze bei der Ausführung gestört oder behindert wurde. Ansonsten kann er hinterher immer lamentieren. Das ist dünnes Eis. Aber die Möglichkeit einer Wiederholung ist gegeben. Ich denke aber, der Schütze war so konzentriert, der hat den nackten Fan gar nicht realisiert. Von daher einfach kurios."

Auch interessant: Schalke: Remmert muss pausieren Sowie: FC Schalke 04: Moussa Sylla lässt Hund zurück - Betreuerin muss Tierheim einschalten

Mehr Fußball-News
imago images 1064974378
News

Kommentar: Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem

  • 14.08.2025
  • 22:06 Uhr
Stuttgart , VfB Opening VfB Stuttgart vs. FC Bologna , Nick Woltemade ( VfB ) *** Stuttgart , VfB Opening VfB Stuttgart vs FC Bologna , Nick Woltemade VfB
News

Kommentar: Die Transfersaga um Woltemade hat nur Verlierer

  • 14.08.2025
  • 22:02 Uhr
Der Mainzer Coach Bo Henriksen
News

Play-offs zur Conference League: Mainz trifft auf Trondheim

  • 14.08.2025
  • 22:01 Uhr
imago images 1065045640
News

Die Hoffnung im Schatten des Woltemade-Nebels

  • 14.08.2025
  • 21:44 Uhr
Bayern-Talente
News

Nachwuchs-Boom bei Bayern: Die Talente im Check

  • 14.08.2025
  • 21:40 Uhr
Nick Woltemade im Trikot der Stuttgarter
News

Woltemade zu Bayern: Ergibt das überhaupt noch Sinn?

  • 14.08.2025
  • 21:22 Uhr
Lennart KarlUpdate
News

FC Bayern: Zukunft von Offensiv-Juwel offenbar geklärt

  • 14.08.2025
  • 21:08 Uhr
Müller wurde in Vancouver begeistert empfangen
News

"Ready to go": Müller will "Hype-Train" in Vancouver nutzen

  • 14.08.2025
  • 19:49 Uhr
2214282080
News

Funkel über Köln: So stark ist der neue FC

  • 14.08.2025
  • 19:17 Uhr
Jota
News

Chelsea-Stars spenden an Familie des verstorbenen Jota

  • 14.08.2025
  • 18:25 Uhr