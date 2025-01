Der Zweitligist aus Gelsenkirchen präsentierte am Mittwochabend mit Pape Meissa Ba einen weiteren Stürmer.

Laut Medienberichten soll sich die Ablösesumme für den 27-Jährigen auf etwa 300.000 Euro belaufen.

Bislang spielte Ba in der zweiten französischen Liga für Grenoble. In der laufenden Saison kam er für seinen Ex-Klub auf zehn Treffer in der Ligue 2.