FC Schalke 04: Böse Überraschung für Ralf Fährmann - Torhüter plant offenbar rechtliche Schritte

Der langjährige Schalke-Star Ralf Fährmann soll Post von den "Königsblauen" bekommen haben und will sich wohl vor Gericht gegen die Vorwürfe wehren.

von Michal Swiderski

Vor rund zwei Wochen äußerte sich Schalke-Eigengewächs Ralf Fährmann in einem Interview unter anderem über seine Situation in Gelsenkirchen. "In den letzten Jahren hatten wir eine hohe Fluktuation an Trainern", erklärte er zum Beispiel der "BILD". Dieses Gespräch blieb offenbar nicht ohne Konsequenzen.

Laut Informationen der Boulevardzeitung hat Fährmann von Vereinsseite nun eine schriftliche Abmahnung erhalten. Die angeblichen Vorwürfe der "Königsblauen": Der jahrelange S04-Keeper habe keine Erlaubnis eingeholt und zudem über "interne Vorgänge" gesprochen.