FC Schalke 04: Ex-Profi Bastian Oczipka enthüllt brisante Details über Horror-Nacht am Arenaring

Der damalige Schalke-Akteur Bastian Oczipka spricht offen über die schockierenden Ereignisse nach dem S04-Abstieg 2021. Der 35-Jährige dachte im Anschluss an die Fan-Jagd sogar an einen drastischen Schritt. Von Michal Swiderski Es war ein schwarzer Tag in der Geschichte des FC Schalke 04. Am 20. April 2021 besiegelte die 0:1-Pleite bei Arminia Bielefeld den Abstieg aus der 1. Bundesliga. Der eigentliche Horror für Mannschaft und Staff sollte aber erst im Anschluss beginnen. Rund dreieinhalb Jahre nach dieser denkwürdigen Nacht gab Ex-Knappe Bastian Oczipka im "50+2"-Podcast tiefe Einblicke in die Ereignisse aus Spielerperspektive. "Du fährst dort in der Nacht mit dem Bus vor, wo kein anderer Mensch da ist, steigst aus und dann stehen in der Dunkelheit mindestens 500 erwachsene, maskierte Männer vor dir", erinnerte sich der ehemalige Linksverteidiger.

Eier! Golfbälle! Situation am Arenaring eskaliert Oczipka habe sich davor schon mehrmals mit Fans getroffen und versucht, ihnen die "Situation zu erläutern". Diesmal konnte davon allerdings nicht die Rede sein: "Du wirst 15 bis 20 Minuten lang im Monolog angeschrien. Da gibt’s keinen Austausch, da gibt’s nur volles Brett in die Fresse rein." Schalke-Chaos: van Wonderen schon wieder vor dem Aus? "Dann flogen Eier wie aus dem Nichts. Es flogen Golfbälle. Die [Fans, Anm. d. Red.] sind auf einmal im Vollsprint auf uns zugekommen. Also vorher lagen vielleicht 15 Meter dazwischen und dann ging's voll ab", berichtete der 35-Jährige. Aus Reflex sei er, ebenso wie ungefähr die Hälfte der Gruppe, auch erst einmal weggelaufen. Letztendlich hatte er sich jedoch umentschieden: "Dann dachte ich mir 'Komm, das ist mir zu blöd. Du musst da stehenbleiben. Was ist denn hier los?'"

Die Polizei sei erst eingetroffen, als die Jagd vorbei war. Nachtragend ist Oczipka jedoch nicht: "Sie stand auch da vorne bei uns am Gelände, aber ja, ist auch egal. Es ist so gekommen, wie es ist." Dabei war die Gefahr einer Eskalation eigentlich bekannt: "Der Verein hat sich eine bis zwei Wochen vorher darauf vorbereitet, dass es so kommen könnte. Wir Spieler [...] wussten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, dass wir da ins offene Messer laufen."

Fan-Attacke habe manche Profis "mental zerbrochen" "Es war schon krass emotional, wie wir da standen, weil wir gar nicht wussten, wie uns passiert. Ein paar Spieler hatten ihre Autos am Arenaring stehen – komplett zertrümmert, zertreten und alles", fasste der Ex-Frankfurter die Situation nach der Flucht der Täter zusammen. Damit war die Thematik aber längst nicht abgehakt. Ben Manga auf Schalke: Ein Koch ohne Rezept Einige Akteure hat der Vorfall anscheinend regelrecht traumatisiert: "Wir haben uns am nächsten Tag getroffen, hatten eine Art Aussprache. Da haben Spieler in der Besprechung geheult, die waren fix und fertig. [...] Die sind in gewisser Weise mental zerbrochen an diesem ganzen Druck und das ist schon heftig."

Manche von ihnen seien noch auf dem Heimweg verfolgt worden und hätten "erst einmal eine Woche im Hotel gewohnt". Die restlichen Profis mit Wohnort in Gelsenkirchen und Umgebung hätten "24 Stunden Securities vor dem Haus gehabt". Oczipka betraf das nicht: "Ich habe in Düsseldorf gewohnt, bei mir war's okay."

