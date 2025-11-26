Schalke-Gehälter geleakt
FC Schalke 04: Gehalts-Ranking geleakt! So viel sollen die S04-Stars wohl verdienen
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 18:57 Uhr
- Malte Ahrens
Überraschung bei FC Schalke 04: Die aktuellen Gehälter wurden offenbar geleakt. Einige Topverdiener kommen unerwartet.
Gehalts-Ranking geleakt!
Laut einem Bericht der "Sport Bild" ist das Gehaltsgefüge vom FC Schalke 04 bekannt geworden. Demnach gibt es einige Überraschungen im Kader der "Königsblauen".
Die Top drei haben nicht nur die besten Verträge, sondern sind auch auf dem Spielfeld wichtige Säulen des Erfolgs in diesem Jahr. Kapitän Kenan Karamann soll mit 70.000-80.000 Euro pro Monat der Topverdiener sein.
Nur knapp unter ihm liegen offenbar Vize-Kapitän Timo Becker und Star-Stürmer Moussa Sylla. Beide sollen zwischen 50.000 und 60.000 Euro monatlich in Gelsenkirchen verdienen.
FC Schalke 04: Loris Karius auf Gehaltsliste wohl nur im Mittelfeld
Im Segment darunter sind viele Verträge aus früheren Jahren zu finden. So sind zum Beispiel Anton Donkor und Bryan Lasme, die eher Nebenrollen ausfüllen, auf einer Gehaltsstufe mit Tomas Kalas, Nikola Katic und Ron Schallenberg.
Letztere sind allesamt wichtige Eckpfeiler, wenn sie fit sind. Dazu reiht sich mit Christopher Antwi-Adjei ein weiterer Spieler zwischen 40.000 und 50.000 Euro Monatsgehalt.
Knapp unter ihnen liegen Spieler wie Loris Karius und Hasan Kurucay, die bisher eine starke Saison spielen. Sie verdienen wohl zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Monat.
Mit ihnen werden Finn Porath, Henning Matriciani, Max Grüger, Christian Gomis und Ibrahima Cisse laut der Meldung beim Salär auf eine Gehaltsstufe gestellt.
FC Schalke 04: Jugendspieler verdienen trotz höherer Einsatzzeit wohl am wenigsten
Knapp darunter liegen mit 20.000 - 30.000 Euro wohl Spieler wie Jannik Bachman, Justin Heereren und Adrian Gantenbein. Auch Amin Younes und Mittelfeldmotor Soufiane El-Faouzi finden sich dort offenbar wieder.
Darunter liegen demnach noch Nachwuchsspieler, die alle zwischen 10.000 und 20.000 Euro auf Schalke verdienen sollen.
Akademie-Spieler Mika Wallentowitz steht aktuell ganz unten auf der Gehaltsliste. Er soll nach seinen letzten Auftritten aber wohl einen Profi-Vertrag unterschreiben, mit dem er sich auf eine Stufe mit den anderen Jungprofis gesellen würde.