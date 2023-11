Zuletzt verloren die Schalker vor über 60.000 Zuschauern in der heimischen Veltins-Arena mit 1:2 (1:2) gegen den Zweitliga-Neuling SV Elversberg.

Nach einem schwachen Saisonstart haben die Gelsenkirchener nach 13 Partien nur 13 Punkte auf dem Konto, liegen damit am Abstiegs-Relegationsplatz.

Gut sechs Monate nach dem Abstieg aus der Bundesliga steht der FC Schalke 04 nun auch in der 2. Bundesliga mit dem Rücken zur Wand.

Statt um den direkten Wiederaufstieg zu spielen, kämpft der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga mittlerweile gegen den Abstieg. Vereinsikone Klaus Fischer rechnet mit dem Team ab.

Karaman spielte zuletzt bei der Niederlage gegen Elversberg trotz einer blutenden Wunde am Kopf mit Turban weiter und der türkische Nationalspieler erzielte in der 35. Minute auch den Treffer für die Gastgeber.

"Die Spieler müssen in den Spiegel schauen und sich fragen, ob sie die Leistung abgerufen haben, zu der sie in der Lage sind, oder nicht. Da muss ich sagen: Nein", erklärte Fischer im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Auch Karaman äußerte sich nach der Heimpleite gegen Elversberg kritisch. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich jeder fragen muss, ob er gegen Elversberg alles gegeben hat", erklärte der Offensivspieler nach Abpfiff und schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie nun Fischer.

"Entweder sind sie nicht in der Lage, oder irgendwas stimmt da nicht. Selbst die Laufbereitschaft, der Einsatzwille. Mit zwei Siegen nacheinander muss doch eigentlich einigermaßen Selbstvertrauen da sein. Davon hat man nichts gesehen", legte Fischer nach.