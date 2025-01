Der FC Schalke 04 hat Torhüter Loris Karius verpflichtet. Der ehemalige Champions-League-Finalist unterschreibt bis Saisonende bei S04 - aber nicht als Nummer 1.

Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Loris Karius bestätigt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat der ehemalige Liverpool-Torwart einen Vertrag bis zum Saisonende beim Fußball-Zweitligisten unterschrieben. Der 31-Jährige stand bis Sommer bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag - war seitdem aber vereinslos.

Den Weg frei gemacht hatte die Leihgabe von Schalke-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wechselt zunächst für sechs Monate zum Ligarivalen. Bei Klassenerhalt der Niedersachsen greift eine Kaufpflicht. Hoffmanns Vertrag auf Schalke läuft bis zum 30. Juni 2028.

"Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen", erklärte Sportdirektor Youri Mulder. Karius habe "langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer eins starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde."