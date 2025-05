FC Schalke 04: Lukas Kwasniok zu S04? Bericht offenbart interessantes Detail

Gespräche mit Schalke-Mitarbeitern bestätigte der 43 Jahre alte Ex-Trainer des SC Paderborn ebenfalls: "Ob sie in einer verantwortungsvollen Position arbeiten – das sei mal dahingestellt."

Kwasniok sagte dazu bereits: "Natürlich sind solche Vereine reizvoll. Aber es ist nicht so, dass der Deal schon fix ist. Im Fall der Fälle, falls sie eines Tages Interesse haben sollten, müsste Schalke viele positive Argumente auf den Tisch legen. Und so weit sind wir mitnichten."

Der neue Sportvorstand Frank Baumann soll fieberhaft an einer Lösung arbeiten, das zu bewerkstelligen. Seiner Einschätzung nach ist Kwasniok der richtige Trainer für den FC Schalke 04.

Lukas Kwasniok ist die Wunschlösung auf Schalke . Das ist hinlänglich bekannt. So berichtet die "BILD".

FC Schalke 04: Baumann und Kwasniok treffen Absprache

Die "BILD" berichtet weiter, dass es einen Austausch zwischen Baumann und Kwasniok gab. Die Situation sei diese, dass Schalke ihn will. Aber Kwasniok auf ein Angebot aus der Bundesliga hofft, was noch nicht kam.

Kwasniok möchte jetzt wohl zwei Wochen Bedenkzeit und Urlaub nehmen. Auch um mögliche Tendenzen und Entwicklungen auf dem Trainermarkt abzuwarten. Sollte bis dahin kein reizbares Angebot vorliegen, wäre Kwasniok bereit, die Gespräche mit dem S04 aufzunehmen.

Kwasniok und Baumann sollen sich einig darüber sein, dass der aktuelle S04-Kader mangelhaft ist. Viele Spieler sollen gehen und mit entwicklungsfähigen, jungen Talenten aus Deutschland ersetzt werden. Ein Plan, der Kwasniok gefallen soll. Was noch passt: Baumann setzt auf langfristige Entscheidungen. In Bremen hatte er in acht Jahren als Geschäftsführer "nur" drei Trainer.

Sollte Kwasniok absagen, hätte Baumann Alternativen parat. Eine soll Christian Titz heißen. Der ehemalige HSV-Coach trainierte in der abgelaufenen Saison den erfolgreichen 1. FC Magdeburg.