Auch zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga gibt es eine Relegation. Gibt es mit dem 1. FC Saarbrücken einen dritten Aufsteiger? Oder kann Eintracht Braunschweig sich in der 2. Liga halten? So verfolgt ihr das Hinspiel live im Free-TV in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.