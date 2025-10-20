FC Schalke 04 mit geheimer Stärke – Kapitän Kenan Karaman erklärt den Erfolgsfaktor

Schalke 04 hat sein Erfolgsrezept gefunden: frühe Tore und eine stabile Defensive. Kapitän Kenan Karaman verrät, wie die Mannschaft das gezielt nutzt.

Beim FC Schalke 04 scheint sich ein klarer Trend abzuzeichnen. Die Mannschaft hat in dieser Saison der 2. Bundesliga eine auffällige Stärke entwickelt: frühe Tore.

Schon am ersten Spieltag gegen Hertha BSC ging das Team nach 23 Minuten mit 2:0 in Führung. Am 8. Spieltag gegen Arminia Bielefeld brauchten die "Königsblauen" dafür vier Minuten weniger, und zuletzt beim 3:0 bei Hannover 96 sorgte Moussa Sylla mit einem Doppelpack nach nur 14 Minuten für klare Verhältnisse.

Insgesamt erzielte Schalke in dieser Saison bereits sieben Treffer innerhalb der ersten 25 Minuten. Bemerkenswert: Alle vier Spiele, in denen die "Knappen" so früh trafen, gewannen die Gelsenkirchener am Ende auch.