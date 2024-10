FC Schalke 04: Neuer Trainer offiziell - Kees van Wonderen übernimmt

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer gefunden. Kees van Wonderen wurde am Sonntag als Coach bestätigt.

Der FC Schalke 04 ist auf dem Trainermarkt fündig geworden. Am Sonntag bestätigte der Traditionsklub, dass Kees van Wonderen das Team übernimmt.

Der 55-jährige Niederländer erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026 und legt am Montag mit seiner ersten Trainingseinheit auf dem Berger Feld los. Unterstützt wird er dabei von Robert Molenaar, der zum bestehenden Trainer-Team stößt.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an. Ich werde den Sonntag nutzen, den Staff kennenzulernen und Gespräche zu führen, auch mit Jakob Fimpel, um mir wertvolle Eindrücke aus erster Hand zu holen, bevor wir am Montag mit der Mannschaft loslegen. Wir wollen in der Länderspielpause gemeinsam Schritte gehen", sagte van Wonderen.

Van Wonderen war zuletzt beim SV Heerenveen tätig. Nach 76 Spielen und einem elften Tabellenplatz in der vergangenen Spielzeit, gingen Heerenveen und van Wonderen im Anschluss an die Saison 2023/24 getrennte Wege.

Als Cheftrainer arbeitete van Wonderen für die U17 und U18 der Niederlande, sowie die Go Ahead Eagles und Heerenveen. Mit der U17 feierte er 2018 den Gewinn der Europameisterschaft.