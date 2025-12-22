Der FC Schalke 04 geht als Herbstmeister in die Winterpause der 2. Bundesliga. Doch die vergangenen Spiele haben gezeigt: So kann der Aufstieg in Gefahr geraten. Ein Kommentar. Von Philipp Schmalz 22 Tore in 17 Spielen, Platz 18 unter allen Zweitligisten in den Kategorien Ballbesitz und Passquote sowie Rang 13 bei den Torschüssen: Was sich liest, wie die Statistiken einer Mannschaft, die knüppeldick im Abstiegskampf steckt, sind tatsächlich die Zahlen des FC Schalke 04. Und die Königsblauen stecken bekanntlich nicht im Keller der 2. Bundesliga. Ganz im Gegenteil! Die Knappen grüßen von der Tabellenspitze und haben den Aufstieg ins deutsche Oberhaus fest im Blick.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Trotzdem kommt die Winterpause für den S04 zum richtigen Zeitpunkt. Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass das System von Trainer Miron Muslic teils doch auf wackeligen Beinen steht.

- Anzeige -

Fokus auf die Schalker Tugenden Bevor Schalke-Fans beim Lesen dieser Zeilen direkt das Verlangen spüren, einen hitzigen Kommentar in die Spalten der hiesigen sozialen Netzwerke zu schreiben: Miron Muslic hat in nur kurzer Zeit Erstaunliches geschafft. Der 43-Jährige hat einen Verein, der dem Abstieg in die 3. Liga in der vergangenen Spielzeit nur knapp entgangen ist, in Rekordzeit stabilisiert und aus der zweitschlechtesten Abwehr (62 Gegentore) ein defensives Bollwerk geschaffen. Zudem hat Muslic die "Schalker Tugenden" wieder in den Mittelpunkt gerückt. Kein Team zieht mehr Sprints oder gewinnt mehr Kopfballduelle als Schalke. Lediglich Preußen Münster, der 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel gewannen bisher mehr Zweikämpfe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Schalke 04: Kriegt Muslic die Offensive auf das nächste Level? Doch die Offensivschwäche der Schalker könnte der Mannschaft in der Rückrunde Sorgen bereiten. Gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig brachten die Königsblauen im gegnerischen Angriffsdrittel viel zu wenig zustande, verloren völlig zurecht mit 1:2. Ähnliches war bereits in den Spielen zuvor gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) und Fortuna Düsseldorf (2:0) zu erkennen. Neun der 14 Spiele, die S04 in dieser Zweitliga-Saison gewonnen hat, endeten 1:0 oder 2:1.