- Anzeige -
- Anzeige -
2. Bundesliga

FC Schalke 04: So kann der Aufstieg in Gefahr geraten - Ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 22.12.2025
  • 13:10 Uhr
  • Philipp Schmalz

Der FC Schalke 04 geht als Herbstmeister in die Winterpause der 2. Bundesliga. Doch die vergangenen Spiele haben gezeigt: So kann der Aufstieg in Gefahr geraten. Ein Kommentar.

Von Philipp Schmalz

22 Tore in 17 Spielen, Platz 18 unter allen Zweitligisten in den Kategorien Ballbesitz und Passquote sowie Rang 13 bei den Torschüssen: Was sich liest, wie die Statistiken einer Mannschaft, die knüppeldick im Abstiegskampf steckt, sind tatsächlich die Zahlen des FC Schalke 04.

Und die Königsblauen stecken bekanntlich nicht im Keller der 2. Bundesliga. Ganz im Gegenteil! Die Knappen grüßen von der Tabellenspitze und haben den Aufstieg ins deutsche Oberhaus fest im Blick.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Trotzdem kommt die Winterpause für den S04 zum richtigen Zeitpunkt. Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass das System von Trainer Miron Muslic teils doch auf wackeligen Beinen steht.

- Anzeige -

Fokus auf die Schalker Tugenden

Bevor Schalke-Fans beim Lesen dieser Zeilen direkt das Verlangen spüren, einen hitzigen Kommentar in die Spalten der hiesigen sozialen Netzwerke zu schreiben: Miron Muslic hat in nur kurzer Zeit Erstaunliches geschafft.

Der 43-Jährige hat einen Verein, der dem Abstieg in die 3. Liga in der vergangenen Spielzeit nur knapp entgangen ist, in Rekordzeit stabilisiert und aus der zweitschlechtesten Abwehr (62 Gegentore) ein defensives Bollwerk geschaffen.

Zudem hat Muslic die "Schalker Tugenden" wieder in den Mittelpunkt gerückt. Kein Team zieht mehr Sprints oder gewinnt mehr Kopfballduelle als Schalke. Lediglich Preußen Münster, der 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel gewannen bisher mehr Zweikämpfe.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Schalke 04: Kriegt Muslic die Offensive auf das nächste Level?

Doch die Offensivschwäche der Schalker könnte der Mannschaft in der Rückrunde Sorgen bereiten. Gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig brachten die Königsblauen im gegnerischen Angriffsdrittel viel zu wenig zustande, verloren völlig zurecht mit 1:2.

Ähnliches war bereits in den Spielen zuvor gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) und Fortuna Düsseldorf (2:0) zu erkennen. Neun der 14 Spiele, die S04 in dieser Zweitliga-Saison gewonnen hat, endeten 1:0 oder 2:1.

Steigt der S04 am Ende der Saison auf?

Der Klub sollte also gewarnt sein! Zu häufig war in dieser Spielzeit bereits zu beobachten, dass die Schalker Probleme haben, wenn die gegnerische Mannschaft sich "hinten rein stellt". Zu selten fand die Offensive mit Ball geeignete Lösungen.

Klar ist: Für die Bundesliga wird mehr nötig sein als defensive Härte, Mentalität und ein Minimal-Ergebnis-Fußball. Schalke muss nach der Winterpause zeigen, dass es Lösungen mit Ball entwickeln kann.

Scheitert Schalke 04 daran, droht aus einer starken Hinserie ein bitterer Frühling zu werden.

Mehr News und Videos zum Fußball
AdeyemiUpdate
News

Adeyemi-Wirbel begann wohl schon auf dem Platz

  • 22.12.2025
  • 13:57 Uhr
imago images 1070566170
News

Babbel über Adeyemi: "Im Kopf sehr oft Kreisklasse"

  • 22.12.2025
  • 13:56 Uhr
imago images 1070516536
News

Kommentar: Der BVB sollte Karim Adeyemi verkaufen

  • 22.12.2025
  • 13:29 Uhr
Babett Peter in der Zuschauerrolle bei der Frauen-EM
News

Peter wird Sportdirektorin der Eintracht-Frauen

  • 22.12.2025
  • 13:20 Uhr
Führt ein strenges Regiment: Pep Guardiola
News

Vor Weihnachten: Guardiola schickt City-Stars auf die Waage

  • 22.12.2025
  • 12:44 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Weltrangliste: DFB-Team weiter auf Platz neun

  • 22.12.2025
  • 12:37 Uhr
Christian Wück ist zufrieden mit dem Jahr der DFB-Frauen
News

Wück mit positivem Jahresfazit: "Auf einem sehr guten Weg"

  • 22.12.2025
  • 11:48 Uhr
imago images 1069902338
News

Goretzka löscht Bayern-Posts und steht am Scheideweg

  • 22.12.2025
  • 11:26 Uhr
Trotz Ausfällen zuversichtlich: José Barcala
News

Bayern zum Jahresabschluss ohne Gwinn und Viggosdottir

  • 22.12.2025
  • 11:03 Uhr
Hat zu kämpfen: Florian Wirtz
News

Experte verliert Glauben an Wirtz

  • 22.12.2025
  • 11:02 Uhr