FC Schalke 04: Testspiel gegen NAC Breda endet in Massenschlägerei

Am Rande des Testspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten NAC Breda soll es zu Ausschreitungen gekommen sein.

Eigentlich war am Mittwoch ein normales Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten NAC Breda geplant.

Dass S04 am Ende ein gutes Spiel machte und 2:1 gewann, geriet jedoch zur Nebensache. Im Schalker Parkstadion, in dem sonst die U23 in der Regionalliga West spielt, zündeten Gästefans bereits während des Spiels Pyrotechnik und warfen Böller in Richtung des Spielfeldes. Hinzu kamen diverse Schmähgesänge gegen die Schalker.

Nach dem Spiel kam es zur Eskalation: Laut der "WAZ" trafen rund 200 Schalke-Anhänger und 100 Fans aus Breda aufeinander, es kam zu einer Massenschlägerei. Die Schalker Fanhilfe spricht hingegen von einer "dreißig- bis höchstens vierzigköpfige Gruppe", die sich "nach vorangegangenen Provokationen der Gäste zu aufgeregtem Hin- und Herlaufen und gegenseitigen Pöbeleien hat hinreißen lassen".

"Wenn die Polizei nun auch vermeintliche 'Freundschaftsspiele' mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten", sagte der leitende Polizeidirektor der Polizei Gelsenkirchen, Peter Both.

Als die Polizei am Ort der Eskalation eintraf, ergriffen die meisten Fans die Flucht. Von einigen konnten die Personalien aufgenommen werden.