FC Schalke 04: Timo Becker kritisiert Lautern-Spieler und Schiedsrichter nach Niederlage

Beim FC Schalke 04 herrscht nach der 0:1-Niederlage in der 2. Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern Frust. Timo Becker kritisiert sowohl die FCK-Profis als auch den Schiedsrichter. Die kurze Euphorie beim FC Schalke 04 nach dem Auftaktsieg in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC (2:1) hat am 2. Spieltag schon einen herben Dämpfer bekommen. Keine "Wunderdinge": Schalke will Stimmungsdämpfer trotzen

Trotz perfekter Ausbeute: Keine Euphorie bei Hannover Für die Gelsenkirchener setzte es am Samstagabend in Kaiserslautern eine 0:1-Pleite. Der entscheidende Treffer fiel durch einen Elfmeter von Marlon Ritter. Zuvor brachte Ron Schallenberg den Pfälzer Daniel Hanslik zu Fall.

Schalke 04: Becker kritisiert Schiedsrichter Schalkes Timo Becker kritisierte anschließend den Unparteiischen Martin Petersen und auch die Lauterer Profis. "Ich wusste, was sie vorhaben, will den Ball klären. Hinter mir sehe ich schon, wie die Lauterer hinfallen. Ich kenne die Lauterer, die lassen sich hier oft fallen. Das ist halt hier so die Stimmung, die Schiedsrichter fallen oft darauf rein, wenn man mal ein bisschen schubst", sagte der Abwehrspieler bei "Sport1" über Petersen und die FCK-Spieler.

