FC Schalke 04: Abwehrchef fällt aus - Youri Mulder kritisiert vierten Schiedsrichter

Der FC Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Neuzugang und Abwehrchef Nikola Katic verzichten.

Von Mike Stiefelhagen

Er hat beim Debüt alles auf dem Platz gelassen. Und fällt jetzt auf unbestimmte Zeit aus.

Neu-Schalker Nikola Katic hat alles mitgenommen, was im ersten Spiel geht. Beim Zweitliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC (2:1) gelang ihm das Tor zum Sieg, er kassierte eine Gelbe Karte wegen Meckerns, zog sich eine Kopfverletzung zu und sah nach einem Blackout die Gelb-Rote-Karte.

Trotz der daraus resultierenden Sperre im kommenden Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat sich der Bosnier mit diesem Einstand in die Herzen der S04-Fans gespielt.

Jedoch scheint die Gehirnerschütterung so massiv zu sein, dass aktuell noch unklar ist, wie lange Katic wirklich ausfällt. Wenn alles gut läuft, könnte er am 17. August im DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig wieder aufs Feld zurückkehren. Sonst wohl erst am 23. August gegen den VfL Bochum am 3. Spieltag.