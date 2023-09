Anzeige

Im Anschluss an Schalkes 1:3-Niederlage in Paderborn äußerte Sportvorstand Peter Knäbel harsche Kritik an der Mannschaft.

Bei Schalke ging der Abwärtstrend auch nach der Trennung von Trainer Thomas Reis weiter. Zum Auftakt des 8. Spieltages der 2. Bundesliga verlor der Bundesliga-Absteiger beim SC Paderborn mit 1:3 (0:1).

Anschließend äußerte Sportvorstand Peter Knäbel harte Kritik an der Mannschaft der Gelsenkirchener, die das Ziel Wiederaufstieg schon früh in der Saison aus den Augen verloren hat.

"Wenn ich in der 43. Minute das 0:1 kriege, dann weiß ich, dass ich gegen einen gut organisierten Gegner ausgekontert werden kann. Dann kann ich mich nicht so dämlich anstellen", sagte der 56-Jährige nach Spielende in der Mixed Zone, "das war in der zweiten Hälfte eine naive Art, wie ich sie selten erlebt habe. Ein großes 'Entschuldigung' an die Fans".

Knäbel verortete in der Mannschaft der Schalker ein Fehlen an Führungsfiguren. "Wir haben uns heute viel zu früh mental ergeben. Wenn Yusuf Kabadayi Vorbild ist für die, die Vorbild sein sollten, dann spricht das Bände", kritisierte Knäbel die vermeintlichen Routiniers.