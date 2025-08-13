Eigentlich stand fest, dass Pape Meïssa Ba den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen würde. Doch nun scheint sich die Situation überraschend geändert zu haben – ein geplanter Wechsel steht offenbar vor dem Aus.

Der Senegalese wechselte im Winter 2024 aus der zweiten französischen Liga von Grenoble Foot 38 in den Ruhrpott. In der Rückrunde absolvierte er 13 Einsätze in der 2. Bundesliga und war an vier Toren direkt beteiligt.

Keine überragenden Werte – dementsprechend war S04 bereit, ihn nach nur einer halben Saison wieder ziehen zu lassen und zwar in Richtung England.

Der aufzunehmende Verein sollte der englische Zweitligist Queens Park Rangers werden.

Schalke und die Queens Park Rangers hatten sich bereits auf einen Wechsel von Ba geeinigt – für eine Ablösesumme von 500.000 Euro plus Bonuszahlungen.

Doch beim ersten Medizincheck in London fiel der Senegalese durch. Nach Informationen der "Bild" sollen die Ärzte dabei gleich zwei Auffälligkeiten festgestellt haben.

Die Folge: Die Queens Park Rangers verlangten Nachverhandlungen. Am Ende einigten sich beide Klubs auf einen ablösefreien Transfer, der lediglich Einsatz- und Erfolgsboni vorsah.